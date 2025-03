Las conferencias de prensa del vocero presidencial en Casa Rosada miden 0.0 de rating

image.png Con 268 empleados a cargo, (una dotación superior a la de un canal de noticias) Adorni logra 0.0 de rating

Una candidatura en CABA que podría hacer agua

En el presente siglo, el de las comunicaciones, está fuera de discusión que se necesita postular a verdaderos “espadachines” que sean capaces de defender las banderas propias en la TV, la radio y los medios digitales.

Los “pianta audiencia” pronto se transforman en “pianta votos” y eso es trágico para sus aspiraciones.

¿Cómo están los números del vocero ante la opinión pública de la Capital Federal con vistas a los comicios porteños?

En la cúpula libertaria lo proponen como primer aspirante a diputado porteño de la boleta violeta oficialista.

El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, alentó esas versiones al destacar la importancia de presentar “un candidato nuevo en la vida política de la Ciudad”.

El 29 de marzo vencerá el plazo para presentar ante la Justicia Electoral las listas en la ciudad de Buenos Aires por lo que la suerte final de Manuel se decidirá en pocas horas.

El encuestador Federico González lo tiene con 9,9 puntos de preferencia, casi 18 por debajo de Leandro Santoro y más de 3 puntos debajo de Ramiro Marra.

Pero, el fuerte lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta (candidato a legislador porteño) y la próxima decisión sobre el macrista que defenderá los colores oficialistas en el pago chico (¿Laura Alonso?) podrían postergar a Adorni hasta un incómodo cuarto o quinto lugar.

No entrar en el podio de la elección que convoca la ciudad más poblada de Argentina no sería una buena señal para la administración libertaria.

image.png Què chucho, manucho!!! ¿Saldrán las "mabeles" porteñas en defensa de Adorni?

El “estilo Adorni” atrasa medio siglo

El vocero de Balcarce 50 entiende que su puesto se resume a intercambiar chicanas con los periodistas acreditados.

De alguna forma, está presentando credenciales para lo que podría ser su posible futuro paso por la legislatura porteña.

En lugar de recurrir a la tecnología del Siglo XXI que le ofrece chances con la computación animada, las gráficas, la inteligencia artificial o simplemente los materiales de archivo, Manuel solamente se limita a lo oral, lo discursivo. No conoce el lenguaje audiovisual, lo ignora por completo.

Se trata de un retroceso hasta los analógicos años 70. A pesar de que Milei se considera un adelantado digital, en esta materia no es más que un precámbrico. Sin embargo, al mismo tiempo, el mencionado extravío es premiado por los jefes de Adorni quienes le han dado rango de ministro.

Creen en La Libertad Avanza que no se debe persuadir y convencer sino dominar a los adversarios en el marco de una “guerra cultural” imaginaria.

Una pregunta para resolver durante el fin de semana largo…

¿Para qué existen 208 empleados en la Secretaría de Comunicación si no son capaces de ayudarlo a ilustrar con imágenes al menos mínimamente los temas que tienen que abordar?

A ese ejército se suman otras 60 personas (a cargo de Javier Lanari) que se dedican al seguimiento de medios y desgrabaciones de los discursos de Milei.

El personal con función ejecutiva (con cargo jerárquico) está integrado por un subsecretario, 20 directores y 12 coordinadores.

Todos cobran sueldos que figuran muy por encima de la media de un trabajador de prensa común y corriente.

A su vez, cada uno de estos “funcionarios” del organigrama tiene su propio equipo de colaboradores.

¿Qué hacen los chicos de Adorni y Lanari?

Son 9 diseñadores de comunicación y contenido institucional, 6 camarógrafos, 10 redactores, 4 fotógrafos, 33 "asesores", 3 responsables de planificación, 16 "consultores", 6 asistentes administrativos, 4 "referentes de comunicación y contenido institucional", 11 analistas técnicos y hasta un asesor en sociología (¿WTF?).

¿No es mucho personal para dar “funciones” semanales que miden 0.0 puntos de rating? Teléfono Fede Sturzemegger!!! Ponele nafta a la motosierra porque tienen un problema bastante más grande que el de Telam.

Una última pastilla, de color.

La actual (y muy bella) vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, gozó de la fama y la visibilidad pública tras acompañar al presidente norteamericano durante varios años.

image.png Karoline Leavitt, vocera de Donald Trump

Creyendo que se podía usufructuar el nivel de conocimiento que había alcanzado, el líder republicano la presentó como candidata para New Hampshire.

Todos pensaron que era una nueva “genialidad” de Donald Trump.

¿Cómo le fue a Karoline? Perdió, fue derrotada con amplitud en su distrito natal.

¿Cómo le fue a Karoline? Perdió, fue derrotada con amplitud en su distrito natal.