Un periodista increpó a Manuel Adorni por su opinión sobre el FMI y se pudrió: "Yo no borro tuits"

De esta manera, el periodista dejó expuesto al vocero y algunas de sus contradicciones que, por supuesto, los internautas tampoco dejaron pasar.

Manuel Adorni se defendió

"¿Será cierto este tweet? Lo comprobé, era cierto, si querés confirmarlo vos, @madorni. Dice, "Tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno, Argentina, coma un país, punto.", le preguntó el periodista. Acto seguido, Adorni se defendió y argumentó su tuit de aquel momento:

"Yo te voy a explicar algo. Nosotros en el FMI ya estamos, nosotros no recurrimos al FMI. Los otros recurrieron al FMI. Porque por acá por la Argentina pasó un un huracán de decadencia que se llamó kirchnerismo, que consideraba que, entre otras cosas, que la política fiscal y la política monetaria no eran importantes dentro de la salud económica de un país, y así destruyeron el país, porque en definitiva lo que terminó pasando fue eso".

Para argumentar su tuit en el pasado y no admitir que recurrir al FMI es parte de un modelo económico que en efecto, fracasó, Adorni decidió responsabilizar a los gobiernos anteriores.

"El acuerdo, digamos, y la relación con el Fondo, había terminado en un momento porque Néstor Kirchner decide utilizar reservas del Banco Central para pagar una deuda, la deuda más barata términos de interés que en aquel momento que tenía la Argentina, y se endeudó con la deuda más con la tasa de interés más cara que podía conseguir la Argentina, que fue con bonos venezolanos", explicó.

Además, consideró que Mauricio Macri tuvo que volver a tomar deuda en su momento "debido al desastre colosal que hizo el kirchnerismo".

Chicanas del vocero al periodista

En esa misma línea, explicó que el 5 de mayo 2003, "arrancó con una situación que podría haber aprovechado efectivamente para hacer una Argentina distinta". Pero que lo único que hicieron fue "un desastre". "Nos entregaron la llave 20 años después con casi un 60% de pobres en Argentina y con dos de cada tres chicos pobres en la República Argentina".

"Así que eh no tiene ninguna inconsistencia (el tuit), cuando vos te endeudás es porque efectivamente no entendiste bien cómo funciona ni siquiera tu tarjeta de crédito, ¿no?", sentenció.

Por otro lado, lamentó que alguien tenga que "pagar la fiesta" que dejaron los K, pero instó a no relacionar "todo el desastre que estamos viviendo con la lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina".

Asimismo, dijo no tenerle miedo al archivo "no es necesario que los guarden (los tuits) porque en mi caso personal no borro tweets; así que no es necesario que los los vayan guardando y cada tanto los saquen porque siempre los van a poder encontrar en mi cuenta, porque aparte nunca he sido inconsistente con lo que dije o con lo que tuiteé", disparó.

La respuesta no convenció

De todos modos, la extensa respuesta no convenció el periodista, quien prefirió repreguntarle. Pregunta que puso nervioso al vocero presidencial.

"Es muy interesante lo que decís de Macri, pero ya, lo último para cerrar, si lo que tuiteaste (en ele 2020) es sobre una crítica al gobierno de Mauricio Macri por endeudarse con el FMI, ¿cómo se explica que el ministro de economía sea Luis Caputo ahora?". Esa pregunta lo sacó de eje, por lo que subió la voz y respondió:

"Mira, vos efectivamente tenés un problema de escucha porque te estoy diciendo que se cuando vos apelás a acceder a un crédito como se accedió en 2018, gobierno en el que no participaba y la verdad es que me importa poco hablarlo acá, es porque efectivamente hubo una manga de... un cúmulo de personas que destruyeron la Argentina", sentenció.

El video del cruce a continuación:

