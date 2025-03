El preocupante mensaje de un reconocido periodista: "Perdí 2 trabajos importantes"

Embed - Ignacio González Prieto on Instagram: "Este Año perdí 2 trabajos importantes, como muchos Argentinos, pero sigo adelante. En en vida, me tocó varias veces perder trabajos. Donde en el mejor momento, quedas afuera. Y las explicaciones no sirven. Siempre hay algo que no se dice o se busca una excusa. Como me pasó, entiendo a aquellos que les pasa y como se sienten. Estudiando, pensando, proyectando y buscando nuevas oportunidades. Y en esta vida somos todos iguales. Estoy convencido. Tarde o temprano nos.pasan las mismas cosas. No me siente débil, por reconocer esto. Todo lo contrario. No hay que bajar los brazos; aunque cueste. Me apoyo en gente que me quiere, que me apoya y que me desea lo mejor. Sigo adelante. Ya vendrán tiempos mejores. Voy a empezar hacer conferencias, cursos, charlas, reuniones, clases de Derecho/Seguridad/Criminología/Criminalística o conducción de eventos para distintas organizaciones. Si necesitan para sus empresas dejo un mail de contacto [email protected]