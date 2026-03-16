El periodista Marcelo Longobardi iniciará una nueva etapa profesional dentro del ecosistema de Grupo Perfil, marcando su regreso a una estructura mediática tradicional tras varios meses de distancia. Su desembarco se produce luego de un período de transición en el que el conductor se mantuvo activo fuera de los grandes medios.
"UNA RELACIÓN MUY ESTRECHA"
Del refugio digital al regreso mediático: Marcelo Longobardi desembarcó en Perfil
Luego de meses enfocado en su canal de YouTube, el periodista Marcelo Longobardi volvió al ecosistema mediático tradicional de la mano de Jorge Fontevecchia.
La salida del conductor de CNN Radio Argentina, que había llegado después de su histórica desvinculación de Radio Mitre, estuvo atravesada por tensiones y desacuerdos que marcaron un final conflictivo con el circuito radial donde construyó gran parte de su carrera. Tras ese alejamiento, el periodista optó por explorar el universo digital y lanzó su propio espacio de análisis político y económico a través de YouTube. Allí sostuvo contacto directo con su audiencia, aunque lejos del alcance masivo que ofrecen los grandes medios tradicionales.
Su llegada al multimedio de aparece así como una forma de retorno al sistema mediático, pero por una vía diferente. El movimiento combina la experiencia del periodista en el análisis político con una plataforma que busca fortalecer su oferta de contenidos en el escenario informativo argentino.
Marcelo Longobardi analizó el impacto político del caso $LIBRA
Durante su programa uno de los temas que resultó ser central en su análisis destacó la entrevista que Manuel Adorni brindó al periodista Luis Majul, en la que el jefe de Gabinete ofreció disculpas por la polémica generada tras su viaje a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial.
No obstante, el funcionario sostuvo que la controversia responde a una presunta operación política y mediática destinada a perjudicar al Gobierno. De acuerdo, al conductor tanto el exvocero como el presidente Javier Milei coinciden en interpretar la difusión del caso como parte de una supuesta “mafia mediática”.
Según su postura, determinados sectores de la prensa habrían impulsado la agenda del tema con el objetivo de instalar cuestionamientos sobre el oficialismo.
En paralelo, también mencionó la aparición de nuevos elementos dentro de la investigación. Como por ejemplo un borrador de contrato que establecería el pago de 5.000.000 de dólares al mandatario nacional por intervenir en el acuerdo y la existencia de 36 llamadas entre el empresario Mauricio Novelli y el líder liberal, datos que suman presión política sobre el oficialismo.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces
La mora no encuentra techo y ya preocupa a todo el sistema
Acá lo que molesta es que la gente se quiera
La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia
Yassine Bounou confirmó su decisión ante una oferta de River: "Quiero..."