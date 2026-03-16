Del refugio digital al regreso mediático: Marcelo Longobardi desembarcó en Perfil

Su llegada al multimedio de aparece así como una forma de retorno al sistema mediático, pero por una vía diferente. El movimiento combina la experiencia del periodista en el análisis político con una plataforma que busca fortalecer su oferta de contenidos en el escenario informativo argentino.

Marcelo Longobardi analizó el impacto político del caso $LIBRA

Durante su programa uno de los temas que resultó ser central en su análisis destacó la entrevista que Manuel Adorni brindó al periodista Luis Majul, en la que el jefe de Gabinete ofreció disculpas por la polémica generada tras su viaje a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial.

No obstante, el funcionario sostuvo que la controversia responde a una presunta operación política y mediática destinada a perjudicar al Gobierno. De acuerdo, al conductor tanto el exvocero como el presidente Javier Milei coinciden en interpretar la difusión del caso como parte de una supuesta “mafia mediática”.

Según su postura, determinados sectores de la prensa habrían impulsado la agenda del tema con el objetivo de instalar cuestionamientos sobre el oficialismo.

En paralelo, también mencionó la aparición de nuevos elementos dentro de la investigación. Como por ejemplo un borrador de contrato que establecería el pago de 5.000.000 de dólares al mandatario nacional por intervenir en el acuerdo y la existencia de 36 llamadas entre el empresario Mauricio Novelli y el líder liberal, datos que suman presión política sobre el oficialismo.

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