La decisión de Yuyito González sobre su futuro televisivo: "Cerré con..."

Piaggio también compartió las palabras de Yuyito confirmando todo.

"Cerré con Net TV para hacer las tardes, ‘Yuyito a la tarde' de 15 a 17 horas, de lunes a viernes, en vivo, un programa de debate político, economía, farándula", aseguró.

"Con Net tengo una relación preciosa desde hace años", contó. "Desde que empecé en Magazine querían proponerme siempre estar en Net, bueno, yo estaba haciendo Magazine, pero este año la propuesta me cerró muchísimo, me encantó, me parece que también puede ser el momento de cerrar un capítulo de la mañana".

La conductora adelantó, también, que el ciclo se estrenaría "a mediados de abril".

"Estoy muy enfocada en lo de la tarde. Yo me meto un poco en lo que tiene que ver con el armado, con comerciales, con todo, entonces me involucro mucho con las cosas que yo hago", agregó.

¿Y Ciudad Magazine?

Tomando en cuenta el anuncio de Yuyito González, probablemente, algunos se estén preguntando si seguirá en Ciudad Magazine. Y habló al respecto.

"Hasta hace dos días que hablé con Esteban Farfán por teléfono, justamente, para decirle que había cerrado con Net por las tardes, no tenían definida la mañana. Yo tengo una relación genial con Coco Fernández, lo adoro, a Farfan lo mismo", señaló Yuyito.

Y añadió: "Como lo de la mañana es algo que ya lo tengo tan probado, podría llegar a hacerlo también, pero el canal, todavía, al menos al día de hoy, y la última conversación que tuve con Farfan que fue hace 48 horas, no lo tenían definido, No obstante, yo ya les anuncié que estoy comprometida en otro canal".

"Ya tengo horario, tengo nombre del programa, ya tenemos el formato, tenemos varias reuniones. Net ya está cerrado".

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