Flor de la V se indignó con los periodistas que "naturalizan" la agresión a Pablo Grillo

Asimismo, posteriormente la artista se mostró angustiada por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo y sostuvo: "No puedo creer ver colegas que naturalicen lo que pasó con Pablo. No puedo creer, no puedo creer. Me espanta". "No puede pasar una cosa así, no podemos naturalizar eso. Es tremendo, ya ni siquiera se puede garantizar que vayas a trabajar tranquilo".