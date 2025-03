Las disculpas de Luzu TV tras broma sobre "matar a Javier Milei"

"¡Andá! Acá te espero ¿Querés una bolsa negra?", insistió entre risas Espósito, y acto seguido la mesa cambió de tema, pero ya era tarde. El clip terminó por hacerse viral y la militancia digital del Gobierno no demoró en repudiarlo. Del mismo modo, el portavoz presidencial también lo compartió en sus redes sociales.

Ante el enorme revuelo, los miembros del programa se vieron en la obligación de realizar un descargo. "Ayer en este programa se dijo algo inadecuado a mi criterio y eso generó mucha repercusión", introdujo el youtuber.

"Es un comentario inadecuado, inadmisible, y la verdad que cuando uno se equivoca tiene que pedir disculpas y es lo que estoy haciendo en este momento en nombre de este programa, de toda la mesa", agregó. Además, aclaró que "bajo ningún criterio" comulgan con la literalidad de lo que se dijo y remarcó que quería destacarlo aunque se trataba de una "obviedad".

"Reitero el pedido de disculpas. Cuando uno se equivoca corresponde pedir disculpas y eso es lo que estamos haciendo aquí en nombre de todo el equipo de 'Patria y Familia'", cerró el conductor, quien le cedió la palabra a la hermana de la artista pop. Sin ocultar su disgusto, se limitó a expresar:

Adhiero a todo lo que estás diciendo. Si alguien se sintió ofendido pedimos disculpas. Pido disculpas y siento que no tengo mucho más para agregar, que ya dijiste todo lo que pensamos Adhiero a todo lo que estás diciendo. Si alguien se sintió ofendido pedimos disculpas. Pido disculpas y siento que no tengo mucho más para agregar, que ya dijiste todo lo que pensamos

En el mismo tono que su compañera, Castro cerró: "Nada, pedir disculpas, no fue con la intención de agredir a nadie, así que nada, eso, lo mismo que dijiste vos".

Eduardo Belliboni, otra vez a las piñas en un streaming: Guillermo Moreno tuvo que separar

En la tarde de hoy (lunes 17/3) un tenso momento se vivió al aire en canal de streaming Vale Todo cuando el dirigente social Eduardo Belliboni se vio envuelto nuevamente en una pelea con el militante libertario Luciano García Maañón, quien lo acusó de "delincuente". Guillermo Moreno, miembro del programa, tuvo que intervenir para separarlos.

La insólita escena se se suscitó cuando García Maañón, quien forma parte del entorno de Lilia Lemoine, le dirigió una serie de acusaciones a Belliboni, invitado al ciclo Ensobrados, a cargo de Diego Moranzoni y el ya mencionado Moreno. Fue en ese momento en el que comenzaron los agravios.

"Diego, disculpame que te diga algo. Que esté este tipo, un delincuente, acá", comenzó el libertario, mientras apuntaba al referente del Polo Obrero con el dedo. En ese tono, lo trató varias veces de "ladrón", en referencia a las acusaciones sobre su actividad política con las organizaciones sociales. En un momento, por lo bajo, Moreno le advirtió al libertario: "Ojo que este se la aguanta". Y todo terminó por desmadrarse.

Belliboni encaró a García Maañón mientras la transmisión seguía en vivo. Según pudo verse, Belliboni fue el primero en lanzar una mano. En el medio de los dos quedó el ex secretario de Comercio, quien los separó. Tomó con fuerza al libertario para sacarlo de la gresca, que continuó fuera de cuadro.

Tras algunos segundos de trompadas y forcejeos, la producción colocó una placa y dejaron de emitir el audio y la imagen durante algunos minutos.

Al regreso, Moranzoni explicó lo que había pasado, con Moreno a su lado. "Me parece demencial meterte en el programa de otro compañero a agredir. Por más que el invitado sea Robledo Puch, agredirlo invadiendo el aire, eso está mal. No se hace, no está bien. Me parece una falta de respeto", se quejó el conductor de García Maañón.

Por su parte, el militante libertario se defendió: "Primero que yo le dije delincuente y él me tiró una piña. Va a juicio oral, está procesado, le robaba la comida a la gente. Están las pruebas. Gente de este me vino a amenazar".

En efecto, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el 10 de febrero que Belliboni y otras 17 personas sean enviadas a juicio por extorsionar a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, y por defraudar al Estado nacional en el manejo de fondos públicos destinados a esos programas.

Moreno cortó la discusión con una broma. "¿Cuánto pesas?", le preguntó a García Maañón. Y siguió, en tono de broma: "¿Noventa y pico? ¿Lo aguanté o no lo aguanté?". Los que quedaron en la mesa cerraron el pase entre risas, pero sin ponerse de acuerdo por lo ocurrido.

