Encuesta: Milei pierde por todos lados, pero nadie capitaliza el descontento

En cuanto a la imagen presidencial, la encuesta expone una 2da caída consecutiva. En marzo, la percepción positiva cae 4,3 puntos porcentuales, hasta 47,2%. Si se toma el pico de 54,3% de aceptación que la encuesta registró en la 1ra parte de febrero, desde entonces el declive ha sido de 7,1 puntos. Esa retracción, no obstante, no se trasladó a la imagen negativa, que se redujo 2,1 puntos, hasta el 46,40%. Así se concluye que la caída de la aprobación migró principalmente a la opción "no sabe", que creció en marzo en una proporción similar.