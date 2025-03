Se postergó el debut de Flor de la V en El Nueve: Cuál son los motivos

Tambalea el ciclo de Graciela Alfano en El Nueve: "No voy a firmar"

Pese a que el pasado fin de semana Graciela Alfano anunció en la mesa de Mirtha Legrand su desembarco en las tardes de El Nueve, ahora la ex vedette sostiene que no firmará su contrato. Así lo indicaron en la velada del jueves (6/3) en LAM de América TV.

Fue Ángel de Brito quien reveló esta información y citó a la propia Alfano, con quien intercambió mensajes. La ex modelo le indicó el motivo por el que no está dispuesta a aceptar la conducción de Todas las tardes:

El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto, por lo tanto, no voy a firmar El canal quiere que firme, pero no me dan ninguna información concreta del proyecto, por lo tanto, no voy a firmar

"Por otro lado, no me gusta ser parte de esto que le está pasando a Karin Cohen. La vi llorando y me dio mucha tristeza, es una excelente profesional", sumó Alfano en referencia al destrato que sufrió por parte del canal la actual conductora del magazine.

Sobre su futuro laboral, Alfano adelantó que tiene una nueva propuesta en otro canal: "Hay otro formato que me ofrecieron, veremos. Mis representantes están trabajando en eso".

