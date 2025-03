Netflix lanzó la miniserie de 4 episodios que está conquistando a todos

La crítica la rompe: profunda y emocional

Las críticas no podrían ser más positivas, y no es para menos. Desde que salió, "Adolescencia" se ganó los elogios de todos los que la vieron. Como dicen en OtrosCines.com, la serie "se incorpora al panteón de las pequeñas grandes series británicas" porque, más allá de ser un thriller, tiene una sensibilidad que no es común. No busca manipularte ni hacerte sentir que tenés que llorar por cada momento dramático. Todo lo contrario: con calma, te lleva a pensar sobre los personajes, sus vidas y la realidad en la que están.