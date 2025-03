La miniserie que volvió con todo a Prime Video y no te podés perder

Los críticos tuvieron opiniones diversas, pero en general, el consenso es que la serie mejoró muchísimo. Paste Magazine reconoce que "no es especialmente fiel a las novelas", pero admite que "no es terrible", lo cual ya es un punto a favor para quienes no buscan una adaptación calcada de los libros. Por otro lado, CBR destacó que "a medida que avanza la temporada, esta adaptación de Anne Rice teje un interesante mundo sobrenatural".

Finalmente, The Wrap fue más elogioso, afirmando que "es una buena incorporación a la saga, una historia dramática y a veces sensual que cree plenamente en la historia que quiere contar". En pocas palabras, Las brujas de Mayfair puede no ser perfecta, pero con una segunda temporada más ágil, personajes mejor desarrollados y una estética que sigue enamorando a los fanáticos del terror gótico, es una de las apuestas más interesantes del año.

Embed

Si te gustan las historias de magia, secretos familiares y fuerzas sobrenaturales, esta serie definitivamente merece un lugar en tu lista. No te pierdas ninguno de sus 8 episodios, solo por Prime Video.

------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de Netflix de apenas 4 episodios que te va tener enganchado

La nueva miniserie médica que la rompe y tenés que ver hoy en Apple TV+

La miniserie de 8 episodios que volvió más intensa y no podés dejar de ver

La miniserie que es una joya escondida de Disney+ y no te podés perder