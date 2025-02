La nueva miniserie médica que la rompe y tenés que ver hoy en Apple TV+

El equipo de actores también se preparó intensamente para interpretar sus papeles. Los dos protagonistas se entrenaron con médicos reales en una especie de "campamento" donde aprendieron desde lo más básico hasta lo más sutil de la profesión: la forma correcta de hablar con un paciente, realizar maniobras complicadas sin perder naturalidad, etc.

En resumen, "Berlín: Entre la vida y la muerte" va mucho más allá de la típica serie de médicos. No solamente tiene un guion sólido, sino también una dirección que sabe combinar la acción, el drama y la humanidad de manera equilibrada. Esta miniserie tiene todos los ingredientes justos para conquistarte, así que si te gustan los dramas médicos que no se conforman con lo superficial, no podés dejar de ver Berlín: Entre la vida y la muerte en Apple TV+.

