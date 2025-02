Votación por Ariel Lijo: La Casta al desnudo (¿dónde esta la gente?)

El Senado tendría dos escenarios: aprobar los pliegos y dejar firmes a los jueces en la Corte o rechazar los pliegos y que no asuman.

Pero habría una tercera alternativa: que el Senado no pueda actuar, quizás esta sería la postura que asumiría el gobierno de Milei. El nombramiento en comisión habla de que los mismos quedan en su cargo (en la Corte) y que “expirarán al fin de la próxima Legislatura ”, aquí se interpreta, por un lado, que el Senado no podría ‘tocarlos’ de momento o que no pierde su facultad de decidir sobre los pliegos de los jueces y que puede nombrarlos definitivamente o rechazarlos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UCRNacional/status/1894571303383736701?t=syWUMU54SIU1X8xCjL5rZQ&s=19&partner=&hide_thread=false #Comunicado | El decreto de Milei es un desprecio a la Constitución e implica un avance en su lógica autoritaria. pic.twitter.com/FUpwv713lT — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) February 26, 2025

Pero los jueces ya están nombrados en comisión, además de que la propuesta del PEN sigue en la cámara alta, paralelamente. Entonces ¿cómo se impide su nombramiento por parte del Senado? ¿debería rechazar los pliegos con los jueces en comisión o el decreto o ambos? ¿Con qué mayorías? Hay un consenso entre los especialistas de que sería por mayoría absoluta porque la CN no estipula una mayoría específica.

Ariel Lijo y García-Mansilla y el tercio más uno

Sobre el rechazo del Senado a los pliegos, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay en declaraciones este miércoles (26/2) a Radio Con Vos opinó: “Esto se puede voltear muy fácilmente con 25 senadores. UP ya adelantó que no aprobará los pliegos, si es así esto se cae”.

“Esto es muy grave, es una disputa entre tres poderes”, alertó.

Unión por la Patria coincide con el 1/3+1 de Sabsay porque es el cálculo del no-aval, que se consigue con los 2/3, la diferencia sería el rechazo.

interpelacion.jpg Milei se pone al Senado en contra con los nombramientos de Ariel Lijo y García-Mansilla cuando hay un pedido de interpelación a su hermana que solo requiere mayoría simple y cuando UP está a 3 votos del quorum.

La senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, también en declaraciones a Radio Con Vos opinó que el Senado tiene “la potestad de darles el acuerdo o no”, a pesar de la designación en comisión.

Luego, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez –al mismo medio- dijo que “si hay vacantes en la Corte en el receso del Senado que le impidan funcionar, ahí se puede designar en comisión a jueces de la Corte y el Senado tiene las sesiones ordinarias para aprobar o rechazar esas designaciones ”.

“Es nulo de nulidad absoluta”, concluyó sobre el decreto de designación en comisión y adelantó lo que debería hacer el Senado: "debe tratar el pliego y si no tiene los 2/3 son rechazados y luego rechazar el decreto por mayoría simple".

Luego recuerda cuándo se produjeron las vacantes, el constitucionalista Roberto Gargarella coincide en este punto y en que no se dan las condiciones para la designación en comisión: “La CN autoriza nombramientos en comisión si las vacantes se produjeron "durante el receso" del Senado para q ninguna desgracia impida q el gobierno funcione” dijo en Twitter.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Rgargarella/status/1894539940760891709&partner=&hide_thread=false Breve hilo: 1) Lo q hizo el gobierno es todo un horror, de punta a punta. Digo pocas cosas, pq tiene poco sentido enredarse en argumentaciones con quien sabe q está mintiendo — roberto gargarella (@Rgargarella) February 26, 2025

