Milei logró retomar el manejo de la agenda tras la designación de Ariel Lijo y García Mansilla

El Jefe de Estado eligió salir del encierro. No podía quedar ante la opinión pública como un presidente que no da respuestas. Necesitaba recuperar la iniciativa política y volver a ocupar el centro de la escena. Su autoridad como primer mandatario había sido puesta en riesgo.