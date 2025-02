El Papa Negro ya está entre nosotros: ¿Es Francisco la figura que anunció Nostradamus?

"Agradezco sinceramente a los médicos y al personal sanitario de este hospital la atención que me demuestran y la dedicación con que desempeñan su servicio entre los enfermos".

"En estos días he recibido muchos mensajes de cariño y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y os pido que recéis por mí".