Baby Etchecopar debutó con el pie izquierdo en A24: Quejas por el rating

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/angeletchecopar/status/1883199519191371895?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1883199519191371895%7Ctwgr%5E1ba944ac96205e369399aa236ba13153f704024b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fel-sorpresivo-descargo-baby-etchecopar-su-nuevo-horario-a24-n594468&partner=&hide_thread=false Hola, mi cambio de horario en @A24COM es un reto personal para cambiar por un tiempo del personaje de la noche. Va a ser el mismo baby, mas duro, mas realista, mas periodista, mas actual. Acompáñenme !



Sin especulaciones, el cambio es mi decision y se q usted me va a acompañar.… — Baby Etchecopar (@angeletchecopar) January 25, 2025

Cabe recordar, tal como indicó el propio Etchecopar hace algunas semanas atrás, que su enroque con Fabián Doman (quien pasó a las 23:00) se trató de un "reto personal".

Sin embargo, como bien aventuró Ignacio Rodríguez, en este marco cabe la posibilidad de plantearse el regreso del filoso periodista a su franja habitual, la cual encabezó desde el 2019.

Jonatan Viale y Baby Etchecopar se burlaron de los portales: Pantomima en Rivadavia

En los últimas días comenzó a circular en los portales de noticias la versión sobre una creciente tensión entre Jonatan Viale y Baby Etchecopar, en parte debido a las complicaciones para realizar el pase entre sus programas en Radio Rivadavia. Ante esto, ambos periodistas difundieron el video de una pelea falsa y varios medios pisaron el palito.

Embed - JONI VIALE vs. BABY ETCHECOPAR: Guerra, tensión, polémica y PASE FRUSTRADO

Los rumores comenzaron esta semana con un informe del envío A la tarde de América TV. El ciclo de chimentos salió a en busca del testimonio de los protagonistas y dialogó con Etchecopar, quien si bien negó una mala relación con su colega sí reveló que el pase no podía realizarse debido a que Viale abandona rápidamente para preparar su envío en TN.

"Yo no tengo problemas de hacer el pase, yo vengo a laburar. Pero a mí me dijeron que Joni no hace el pase porque se va rápido. Mejor", lanzó con su estilo habitual el conductor de Baby en el medio y afirmó que "no le mueve el amperímetro hacer el pase".

En este marco, la noticia sobre una supuesta crisis entre ambos comenzó a ser levantada y los periodistas, con una jocosa artimaña, dieron rienda suelta a un breve material en el que se lo observa a Viale retirarse del estudio a los insultos con Ethcecopar.

Tal y como esperaban, el video se difundió e incluso se publicaron notas al respecto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JonatanViale/status/1887879321638895982?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1887879321638895982%7Ctwgr%5Ed74d704b9420b5ddfdcb3e1fd772b27696dfd691%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fjonatan-viale-y-baby-etchecopar-se-burlaron-los-portales-pantomima-rivadavia-n595359&partner=&hide_thread=false jajajajaja

"Tremenda pelea".

Estuvimos una hora ensayando y salió esto. https://t.co/W3A36jrdRg — Jonatan Viale (@JonatanViale) February 7, 2025

"Más allá del contenido de la discusión que no es claramente audible, lo que es indiscutible es la pésima convivencia laboral que hay entre ambos", reza con seguridad una de las notas sobre el video.

Algunas horas después de que el clip se viralizara, Viale se encargó de revelar el engaño y, citando justamente a uno de los portales que anunció la "tremenda pelea" entre los conductores, acotó: "Estuvimos una hora ensayando y salió esto".

