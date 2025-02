Javier Milei: Día de furia, raid mediático y ¿conspiranoia?

Aquí, todas las repercusiones: "Un día más en la Corea del Norte libertaria"

Apenas unas horas después de conocida esa noticia, Javier Milei echó al titular de la Anses, sobre quien también se había referido en la entrevista con Antonio Laje, cuando desmintió una reforma jubilatoria.

El Presidente decidió desplazar a Mariano de los Heros porque había confirmado que el Gobierno está trabajando en una reforma previsional que incluirá cambios en la edad jubilatoria; un tema sensible y que históricamente genera conmoción en la opinión pública.

“La reforma jubilatoria no es para este momento”, lo desmintió Milei en la entrevista en A24. Y al ser consultado por las declaraciones de su funcionario, manifestó: “Eso corre por cuenta del titular de Anses. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”.

Javier Milei denunció "sabotaje" en A24

En su cuenta de X, el Presidente compartió varios mensajes que dieron cuenta de los problemas de sonido durante la entrevista que brindó a A24. Los libertarios aseguraron -y Milei avaló- que se trató de un "sabotaje".

Por la tarde, en diálogo con radio Rivadavia, el mandatario profundizó su teoría conspiranoica: aseguró que han "intentado sabotear" la entrevista con Antonio Laje porque estaban "interfiriendo en el sonido cuando me estaban reporteando". "Fue una vergüenza, algo tan bochornoso", y "además el estudio estuvo lleno de gente haciendo ruido".

" Las mañas que utilizaron en la campaña electoral 2023 parece que intentaron replicarlas", expresó, remorando sus quejas por las " toses" que se escucharon durante su participación en el debate presidencial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ASB2509/status/1888924275240824921&partner=&hide_thread=false La oposición volvió a las mañas de la campaña anterior y le mutean el micrófono al Presidente Milei en plena entrevista.pic.twitter.com/lRZTKQsU8U — ASB (@ASB2509) February 10, 2025

"De los Heros no tenía por qué hablar"

En la entrevista con radio Rivadavia de esta tarde, Javier Milei defendió su decisión de echar al titular de la Anses. "Mariano de Los Heros no tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda".

“La agenda política la fijo yo, no un funcionario de segundo orden”, dijo el jefe de Estado.

De los Heros voló por los aires, como corresponde De los Heros voló por los aires, como corresponde

"Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas", prosiguió Milei.

"Si yo me pasé toda la campaña hablando la secuencialidad de las reformas, cómo se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas. Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, que es lo que correspondía", puntualizó.

"La reforma previsional no se puede poner en marcha sin arreglar el mercado laboral", aseguró, tal como había dicho a la mañana.

Javier Milei y otro "sabotaje"

Tras acusar a A24 de haber "intentado sabotear" la entrevista de esta mañana, Javier Milei también acusó de sabotaje a Domingo Cavallo...

"Cavallo está todo el tiempo saboteando el programa económico, o se está de un lado o se está del otro", dijo en diálogo con Cristina Pérez y Jony Viale, para justificar que le pidió la renuncia a Sonia Cavallo (y confirmando que la echó por los dichos de su padre...)

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eldestapeweb/status/1889026900988711091&partner=&hide_thread=false "El papá está todo el tiempo saboteando el programa económico"



Milei confirmó que echó a Sonia Cavallo por su discusión con Domingo Cavallo. pic.twitter.com/VQxQiEV7QW — El Destape (@eldestapeweb) February 10, 2025

