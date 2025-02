Javier Milei dice que el reclamo cambiario es de empresarios que quieren ganar más

Milei reivindicó todo su economía: superávit fiscal irreversible, lograda sin hiperinflación, "recuperamos las tarifas durante el proceso de estabilización y no hicimos expropiaciones tales como el Plan Bonex". Además, según él, ha bajado los impuestos (N. de la R.: el llamado Impuesto PAIS no era un impuesto sino un tributo, y no lo eliminó Javier Milei sino que no lo podría prorrogar porque precisaba de una Ley que no estaba en condiciones de lograr aprobarla en el Congreso).