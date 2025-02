Waldo Wolff culpó a Alberto y Aníbal Fernández por la fuga de presos en Caballito

El funcionario -ya bastante cuestionado por muchos por su inexperiencia en temas de seguridad- afirmó en una conferencia de prensa que los presos no se fugaron, sino que les abrieron la puerta. "Para nosotros no es una fuga. Si hay connivencia, no fue una fuga, sino que les abrieron la puerta". Su necesidad no sólo fue conservar el cargo sino zafar al jefe de Gobierno, Jorge Macri, de cualquier crítica al respecto.