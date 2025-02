La estafa que usa a Mercado Pago como cebo y pocos detectan a tiempo

“Gente, me acaba de llegar este correo electrónico y se los quería mostrar por si te agarran en frío, sin pensar mucho”, comenzó Fornas, explicando cómo el correo en cuestión le hizo creer que se había producido un intento de ingreso no autorizado a su cuenta. El correo indicaba que alguien había procurado acceder a su perfil y hasta incluía una supuesta ubicación geográfica del atacante. Todo parecía real, hasta que Fornas se detuvo a examinar el mensaje más de cerca. El correo contenía un enlace con un mensaje tentador: "no fui yo". Al hacer clic en ese enlace, el usuario sería redirigido a una página falsa que, aunque visualmente similar a la de Mercado Libre, tenía el propósito de robar información personal y financiera.