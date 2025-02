La inesperada demanda que podría costarle millones a El Trece

La familia Basurto amenaza con demandar a El Trece

Las palabras de Eliseo fueron claras y contundentes. “Hola Juan, buenas tardes por allá. Me acabo de enterar que El Trece empezó a reproducir esta nefasta ficción que realmente de ficción no tiene nada. Soy Eliseo Basurto y esto afecta a mí y a mi familia. Se ríen de nuestro calvario. Llegué a pensar que manifestando la situación el año pasado todo iba a cambiar, pero no, redoblan la apuesta”, relató en contacto con el programa, visibilizando el dolor que experimenta.