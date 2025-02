La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver

"The Night Of" es la miniserie que la crítica define como esencial

La crítica especializada no ha escatimado elogios. Como señala Merc en Filmaffinity: "Un inicio inmejorable. Les aseguro que será una serie notable".

Esta apreciación encuentra eco en la voz de Martín, quien afirma: "Para ver, disfrutar, y pensar, todo en una misma serie. Ocho capítulos que pasan volando".

Por su parte, Nereid se suma a la ovación destacando las "Actuaciones notables, gran reparto de conocidos de la casa HBO que encarnan su papel a la perfección".

image.png

La fuerza narrativa de "The Night Of" radica en su capacidad para entrelazar múltiples capas de tensión: el drama judicial, el thriller policial y la crítica social se fusionan en una historia que mantiene al espectador en vilo hasta el último minuto. La miniserie no solo plantea interrogantes sobre la justicia y los prejuicios raciales, sino que también explora las transformaciones que sufren sus personajes mientras navegan por un sistema que parece diseñado para acabar con cualquier indicio de humanidad.

Tal es así, que para quienes buscan una experiencia televisiva que trascienda el simple entretenimiento, esta producción es ideal. Los ocho episodios fluyen con un ritmo vertiginoso que hace imposible no querer devorarlos en una maratón.

--------------------------------

Más contenido en Urgente24

Brutal decisión en El Trece: Otro programa cae por bajo rating

El outlet que trae lo mejor de afuera a un precio regalado

Brenda Gandini dejó muy mal parada a Yanina Latorre: "Molesta que se digan cosas que no son verdad"

Banco Nación se la juega y activa un reintegro de $100.000: Quiénes pueden aprovecharlo