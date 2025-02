Fernando Gago no la ve e insiste con un doble 5 sin marca y sin juego

Toto Belmonte arribó en julio del año pasado -bajo el ala de Diego Martínez- y todavía no justificó los 3.5 millones de dólares que la dirigencia de Juan Román Riquelme depositó en la cuenta del Toluca mexicano. No tiene presencia en la cancha (los relatores de la transmisión casi no lo nombran y, cuando lo hacen, el futbolista suele perder el balón), tampoco ritmo, tampoco marca y mucho menos generación de fútbol... el ex Lanús se acostumbró a los cuestionamientos por parte de los hinchas del club de la Ribera.