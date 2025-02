River: Fuerte descargo de Fernando Padrón luego de que lo limpiaran

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Ferpadron/status/1882482440712946015?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1882482440712946015%7Ctwgr%5Ecbc23d2be771eca07156ec4b8e2f770e91091ad2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fsismo-river-marcelo-gallardo-corrio-fernando-padron-n595134&partner=&hide_thread=false Gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo por el ida y vuelta que tuvimos con Gallardo en conferencia ¡Los leo a todos!

Hoy es un dia especial ya que voy a INAUGURAR MI CANAL DE YOUTUBE y ahí mismo, contaré el por qué de la pregunta y además, mi opinión al respecto. pic.twitter.com/RFxaPBmdO5 — Fernando Padrón (@Ferpadron) January 23, 2025

"Persecución": las bombas de Fernando Padrón por su suspensión en River

El pasado sábado (8/2), el periodista publicó un extenso audiovisual en YouTube en el que ofrece detalles exclusivos de su alejamiento del Mâs Monumental.

"Me hubiera gustado poder hacer otra clase de videos poder hablar de fútbol y todo lo que estoy acostumbrado a hacer pero lamentablemente estoy envuelto en esta sanción, en este grave problema que ya todos saben, porque se viralizó y porque tomó una dimensión bastante grande ya hace una semana, donde el viernes me llegó una una suspensión por mail de una persona que realmente no conozco avisándome que tengo una suspensión de un año...", comenzó diciendo FP.

Circula una versión que lamentablemente no no es para nada correcta de que yo trucheé una credencial, de que yo falsifiqué mi identidad para entrar en el partido con Instituto (de Córdoba) que es donde recibo la suspensión Circula una versión que lamentablemente no no es para nada correcta de que yo trucheé una credencial, de que yo falsifiqué mi identidad para entrar en el partido con Instituto (de Córdoba) que es donde recibo la suspensión

image.png "Tengo pruebas de que la credencial la pagó la producción de 'Sintonía Monumental'". (Foto: Captura Fer Padrón - YouTube).

Y prosiguió en su relato, rodeado de cuadros rojos y blancos teñidos de gloria:

"Contarles y manifestarles esta persecución que en este momento me toca sufrir. Porque cuando comenzó el año estuvo esa pregunta (la de por qué no hay tantos minutos para los juveniles) que ustedes ya saben, que tomó mucha viralización, que fue futbolística, que fue con buena intención por vivir y que Marcelo Gallardo la tomó como la tomó, y que me respondió, y que tuvimos un ida y vuelta y que murió ahí".

Y que además entiendo también el porqué intentan desestabilizar al cuerpo técnico, al técnico justamente y que le tiran este grave problema al entrenador, donde, hablando mal y pronto, decir que Gallardo no tiene ningún tipo de problema, que no lo hizo pero no lo tendrá, ni lo tuvo ni lo va a tener, de mandarme al carajo, de saber salir a responderme y decirme lo que quiera Y que además entiendo también el porqué intentan desestabilizar al cuerpo técnico, al técnico justamente y que le tiran este grave problema al entrenador, donde, hablando mal y pronto, decir que Gallardo no tiene ningún tipo de problema, que no lo hizo pero no lo tendrá, ni lo tuvo ni lo va a tener, de mandarme al carajo, de saber salir a responderme y decirme lo que quiera

"Jugada inteligente", el enigmático mensaje de Padrón

En el último tercio del video, Fernando Padrón dio una misteriosa misiva acerca de la suspensión sufrida.

"Hablan de un Gallardo que me bajó el pulgar, un Gallardo que se incomodó, que luego de una pelea con un periodista, que luego una discusión, de una pregunta incómoda... lo desmiento al 100%", acotó. Y sumó: "Es una jugada muy inteligente y hay que decirlo, de una persona (sin mencionar quién) que realmente intenta desetabilizar a la transmisión".

"Me aplican un derecho de admisión como si fuera una persona agresiva violenta que haya cometido un error gravísimo que haya lastimado a alguien. [...] Esto viene de arriba, de la misma persona que lo único que quiere es incomodar, lo único que quiere es suspender, lo único que quiere es sacar rédito de esto para que todo pase a caerle al entrenador", dijo, en alusión a que el castigo no está ligado a su cruce con Gallardo, sino a otros asuntos.

