Ex Real Madrid eligió a Cristiano Ronaldo antes que Messi como mejor de la historia

Por eso generó asombro cuando Sami Khedira, ex jugador del Real Madrid, ponderó a CR7 por sobre Lionel Messi. El ex volante del conjunto Merengue es recordado no solo por su paso en la Casablanca, donde se consagró campeón de Champions League, sino también por su protagonismo en la selección de Alemania que levantó la Copa del Mundo de 2014.