Rechazó la renovación con Real Madrid y en Arabia Saudita se frotan las manos

Hace ya un tiempo que desde Arabia Saudita se empiezan a llevar a las figuras del fútbol europeo, pero ya no las que están al borde del retiro, sino jóvenes jugadores seducidos por jugosos sueldos que no ganarían en años en un club europeo. Ahora una de las máximas estrellas del Real Madrid está en el medio y no se sabe que pasará.