Delante de Lionel Messi, Rodrigo Ureña se despidió pero ¡volvió!

Ureña se despidió de la afición peruana:

“No ha sido fácil despedirme de un club, que para mí ha sido mi casa, me voy con las puertas abiertas y de la mejor forma. Son decisiones que no son fáciles en la vida, sin embargo trato de hacerlo de la mejor forma, siempre pensando en mi futuro, el de mi familia y de mis hijos. Quiero agradecer a Manuel Barreto, él es una persona muy especial en mi carrera, me hizo sentir siempre muy importante”.

El ex delantero Manuel Francisco Barreto Sayán es director deportivo de Universitario de Deportes.

De acuerdo a lo que dice el club peruano, según el diario El Comercio, de Lima, Ureña creía que en Belgrano de Córdoba mejoraría su salario y la exposición del fútbol argentino le permitiría llamar la atención de Ricardo Gareca, hoy entrenador de La Roja.

El administrador de 'la U', Jean Ferrari le retribuyó: “Estamos agradecidos, contentos y satisfechos por lo que pudimos conseguir con Rodrigo Ureña, traerlo del fútbol colombiano y salir bicampeones”, pero él aclaró que el traspaso seguía en proceso porque había algo no resuelto sobre la cláusula de salida.

La transferencia contemplaba el pago de una cláusula de salida que debía efectivizar Belgrano de Córdoba.

El regreso

Rodrigo Ureña arribó a la ciudad de Córdoba, sede del club Belgrano, y superó con éxito las pruebas médicas y físicas de rigor que solicitó el equipo cordobés.

Ureña no tiene representante sino que él mismo administra sus derechos federativos y comerciales.

En algún punto, la comunicación y relación entre Ureña y el Belgrano comenzó a entorpecerse.

El periodista César Luis Merlo posteó en X: “Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano. El futbolista estaba en Córdoba hace días y hoy, cuando estaba listo para firmar, comunicó que no iba a hacerlo aduciendo que “no se sintió cómodo con el ambiente que se vivió ayer en la cancha”. En el club, sospechan que Universitario le hizo una nueva oferta contractual y por eso volvió a Perú”.

Jean Ferrari le respondió en X: “Yo sospecho que no tienes la información correcta, para ser objetivo y tener credibilidad deberías contrastar la información de ambas instituciones”.

En Instagram el jugador apunto a Merlo: “¿Por qué mientes?”.

Manuel Alejandro Carranza Salas, en Bolavip: "De acuerdo a lo que dicen Gustavo Peralta -de L1 MAX- y RPP Noticias, se puede entender que el conjunto 'merengue' desestimó la oferta de Belgrano por 2 motivos. Una falta de pago en plazo establecido e incomodidad del jugador por incumplimientos de Belgrano. (...) no se cumplieron los plazos prometidos en la previa, y obviamente hay un descontento por parte del profesional. A quien en teoría le prometieron otro tipo de cosas, que a su vez, no le cumplieron estando en la ciudad de Córdoba".

El presidente del Club Atlético Belgrano de Córdoba es el ex delantero Luis Fabián Artime.

El director deportivo es el ex jugador de River Plate y de Atlético de Tucumán, Ariel Rojas.

Según dicen en Lima, ni el salario ni el predio eran los prometidos y el club de Córdoba nunca realizó el pago completo de la cláusula de salida de Rodrigo en 'la U’, quien estaba tasado en US$ 600.000.

Ureña llamó a Barreto, quien estaba en Lima, y se activó un plan de emergencia. Con el regreso de Ureña 'la U' completó su cupo de extranjeros.

El jugador mantendrá las condiciones del salario previo a la novela del traspaso, y el contrato se mantiene hasta diciembre de 2026.

Luego, la ‘U’ publicó en redes sociales un comunicado explicando las razones del fallido traspaso: “Cumplimos con todos los trámites y requerimientos solicitados por Belgrano para que Ureña viajara a Argentina y se sometiera a los exámenes médicos. No obstante, el jugador nos comunicó que no llegó a un acuerdo contractual con dicha institución por motivos ajenos al escenario inicial”.

