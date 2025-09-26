Un principio de incendio generó humo y obligó a evacuar un sector donde funcionan las oficinas de, Santiago Caputo en el primer piso de la Casa Rosada. Solo un susto. Subieron los bomberos.
TARDE AGITADA
Susto en la Rosada: No bajó el helicóptero subieron los bomberos
Un corto circuito en la cocina del primer piso de la Casa Rosada, obligó a evacuar el ala donde está el despacho de Santiago Caputo. Rápido accionar de Bomberos
El incidente se originó en la cocina producto de un corto circuito.
De inmediato, Bomberos de la Policía Federal subieron al lugar y controlaron el origen del humo que soportó el lugar
Tarde agitada en Casa Rosada
Cerca de las 18, un espeso humo comenzó a invadir los pasillos de un ala del primer piso de la Rosada, sector donde, como señalamos, se encuentra el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo.
Como es de imaginar, se notó un rápido despliegues de personal de seguridad y de bomberos, quienes ordenaron una evacuación de las oficinas de ese sector.
Tras eso, las fuerzas intervinientes identificaron un cortocircuito en una de las cocinas, donde controlaron el fuego con extintores y mangueras contra incendios. El susto pasó, todo volvió a la normalidad de viernes a la tarde.
Más noticias en Urgente24
El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar
La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes
El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos
Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos
Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'