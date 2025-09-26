urgente24
POLÍTICA bomberos > Santiago Caputo > Casa Rosada

TARDE AGITADA

Susto en la Rosada: No bajó el helicóptero subieron los bomberos

Un corto circuito en la cocina del primer piso de la Casa Rosada, obligó a evacuar el ala donde está el despacho de Santiago Caputo. Rápido accionar de Bomberos

26 de septiembre de 2025 - 20:20
Frente de la Casa Rosada, los Bomberos ingresaron por la avenida Rivadavia

Un principio de incendio generó humo y obligó a evacuar un sector donde funcionan las oficinas de, Santiago Caputo en el primer piso de la Casa Rosada. Solo un susto. Subieron los bomberos.

El incidente se originó en la cocina producto de un corto circuito.

De inmediato, Bomberos de la Policía Federal subieron al lugar y controlaron el origen del humo que soportó el lugar

image
Personal contra incendios se movilizó hasta el lugar

Tarde agitada en Casa Rosada

Cerca de las 18, un espeso humo comenzó a invadir los pasillos de un ala del primer piso de la Rosada, sector donde, como señalamos, se encuentra el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Como es de imaginar, se notó un rápido despliegues de personal de seguridad y de bomberos, quienes ordenaron una evacuación de las oficinas de ese sector.

Tras eso, las fuerzas intervinientes identificaron un cortocircuito en una de las cocinas, donde controlaron el fuego con extintores y mangueras contra incendios. El susto pasó, todo volvió a la normalidad de viernes a la tarde.

