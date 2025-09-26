Susto en la Rosada: No bajó el helicóptero subieron los bomberos

Como es de imaginar, se notó un rápido despliegues de personal de seguridad y de bomberos, quienes ordenaron una evacuación de las oficinas de ese sector.

Tras eso, las fuerzas intervinientes identificaron un cortocircuito en una de las cocinas, donde controlaron el fuego con extintores y mangueras contra incendios. El susto pasó, todo volvió a la normalidad de viernes a la tarde.

