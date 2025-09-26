No se puede creer lo que pasó con Agustín Almendra en Racing Club

Lejos de pasar desapercibido en redes, este tuit tuvo una repercusión fenomenal y muchos usuarios se rieron de que el volante académico no haya sacado el auto de allí.

Lo posteado por este usuario superó el millón de visualizaciones y tuvo casi 300 tuits citados, además de memes independientes al tuit en sí.

Algunas horas después, guillecouceiro se contestó y publicó lo siguiente: "Confirmado !!! Sacaron el auto !!! Che Almendra dona mínimo 10 pelotas y equipos deportivos nuevos a los pibes . Por otro lado el intendente del estadio mínimo un descuento al salario".

Situación que causó diversión en redes sociales y rozó lo bizarro.

image

Racing juega a tres puntas

Claro está que el gran objetivo de Racing Club es ir por la Copa Libertadores y más aún sabiendo que logró su lugar entre los 4 mejores equipos de la competición.

El equipo de Gustavo Costas, dejó afuera a Vélez Sarsfield y se enfrentará en semifinales a Flamengo, que hizo lo propio por penales ante Estudiantes de La Plata.

De igual manera, si bien el foco está principalmente puesto en la competencia continental, la Academia no pierde de vista el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Por la Liga Profesional, el próximo domingo desde las 15:15, el equipo Albiceleste se medirá ante Independiente por el clásico de Avellaneda en el Cilindro.

Embed

Cuatro días más tarde, tendrá otro partido sumamente importante. Se cruzará a River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina con todo lo que implica jugar ante el Millonario, sobre todo luego de todo lo que sucedió con Maximiliano Salas.

Además, los de Costas no deben perder de vista las competencias que no son la Copa Libertadores, debido a que si no ganan el torneo de Conmebol, deben buscar otro método para clasificarse a dicha Copa por otra vía.

+ EN GOLAZO 24

A Daniel Arcucci no le va a gustar lo que dijo Davoo Xeneize en AZZ

Hablan de interna en River: Qué pasó entre Marcelo Gallardo y la dirigencia

A pesar del triunfo, Abel Ferreira destrozó a los hinchas del Palmeiras

River y los 62 millones en refuerzos no lo entienden: ¿a qué quiere jugar Gallardo?

"Sé de lo que es capaz": Salvio bancó a un jugador de Boca de bajo presente

Estudiantes dejó el corazón, forzó los penales pero chocó con Rossi: Flamengo avanzó a semis