Andrea del Boca rompió el silencio tras su absolución: "Empieza mi nueva vida"

El contundente mensaje de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca

Por otro lado, quien también usó las redes sociales para manifestarse al respecto de la resolución judicial fue Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca. “Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí a base de esto, mis interacciones empapadas por este acontecimiento”, señaló la joven.

Y luego sumó: "Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendí a los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quien soy y atesoro a quienes me contienen".

"Mi mamá, hoy 25/9/25, fue declarada INOCENTE", agregó posteriormente. "No existes versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta: la evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total ABSOLUCIÓN", destacó.

Por otro lado, a su vez, destacó que no se trata de una "victimización" aunque admitió: "Me voy despidiendo de la acumulación de ladrillos que teníamos sobre el cuerpo".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 4 capítulos que todos ven en un abrir y cerrar de ojos

Furor por este outlet con precios extremadamente bajos que no se ven todos los días

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar