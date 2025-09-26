El jueves (25/09) la Justicia resolvió absolver a Andrea del Boca y al total de los imputados acusados de supuesta defraudación al Estado por la producción de la novela Mamá Corazón, que si bien se grabó en 2015 jamás salió al aire.
DE FESTEJO
Andrea del Boca rompió el silencio tras su absolución: "Empieza mi nueva vida"
La actriz Andrea del Boca se manifestó mediante un mensaje en el que además de celebrar la medida judicial, les agradeció a quienes se mantuvieron a su lado.
Es por ese motivo, que la reconocida actriz si bien por el momento optó por no brindar declaraciones a la prensa, aprovechó las redes sociales para expresarse al respecto e hizo pública su felicidad por la decisión judicial que determinó su absolución.
“Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia”, comenzó escribiendo en un mensaje que compartía a través de una storie de Instagram. “El TOCF N° 7 otorgó MI ABSOLUCIÓN”, agregó.
Asimismo, luego les agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso que la tuvo implicada: “Agradezco a mi hija, a mi madre, a mi tía. A mis hermanos, a mis amigos, a mis fans por todo el apoyo. A mis abogados Fioribello, Ontivero y Schumacher por toda su ayuda”. Y sumó: “Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida”.
El contundente mensaje de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca
Por otro lado, quien también usó las redes sociales para manifestarse al respecto de la resolución judicial fue Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca. “Mi cerebro se desarrolló con un peso mediático, social y judicial de inmensa magnitud, mi etapa más formativa adolescente la construí a base de esto, mis interacciones empapadas por este acontecimiento”, señaló la joven.
Y luego sumó: "Pocos saben lo asfixiante que es convivir con una situación de semejante tamaño y se nota. Yo lo entendí a los 15 años. Nunca llegué a comerme los mocos. Aplaudo quien soy y atesoro a quienes me contienen".
"Mi mamá, hoy 25/9/25, fue declarada INOCENTE", agregó posteriormente. "No existes versiones, finalmente se puso el foco en la verdad. Diez años donde una cosa siempre fue cierta: la evidencia es contundente y verídica. Comprueba su total ABSOLUCIÓN", destacó.
Por otro lado, a su vez, destacó que no se trata de una "victimización" aunque admitió: "Me voy despidiendo de la acumulación de ladrillos que teníamos sobre el cuerpo".
