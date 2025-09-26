urgente24
SIN PENA NI GLORIA

Netanyahu ante la ONU: Oratoria mesiánica, anti Palestina y "terminar la tarea" en Gaza

Netanyahu en la Asamblea General de la ONU: dijo que "Israel debe terminar su tarea" en Gaza, aseguró que la población civil palestina festejó el atentado del 7/10 y advirtió a Occidente que no lo vayan a "sabotear".

26 de septiembre de 2025 - 12:27
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, brindó este viernes (26/09/25) un caluroso discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el que aseguró que " tiene que terminar su tarea" en Gaza, dijo que la población civil palestina festejó el atentado del 7/10/23 y deslegitimó a la "supuestamente moderada Autoridad Palestina".

Netanyahu, a quien pesa sobre sus hombros una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por sus crímenes en Gaza, comenzó su discurso defendiéndose de las acusaciones de que Israel comete un genocidio, luego de que la semana pasada la Comisión Independiente de Investigación de la ONU lo acusara de llevar uno a cabo en el enclave palestino.

"Les voy a hacer una pregunta, ¿un país que comete genocidio le pediría a la población civil que se vaya o evacúe?", advirtió Benjamin Netanyahu desde el atril del recinto de Naciones Unidas en Nueva York. " Se acusa a Israel de generar hambruna adrede en Gaza y es lo contrario, Israel está alimentando Gaza", afirmó, casi como una autodefensa, a pesar de que varios organismos internacionales demuestran lo contrario.

image
Decenas de delegaciones abandonaron la sala mientras Netanyahu brindaba su discurso | GENTILEZA EFE

Benjamin Netanyahu en la ONU: Continúa en el extremismo

El premier israelí, Benjamin Netanyahu, en su oratoria de este viernes ante Naciones Unidas advirtió del paso en falso de los países que han reconocido a Palestina, al argumentar que "cada vez que a los palestinos se les da una parcela la usan" para atacar a Israel.

También aseguró que la población civil palestina festejó el atentado del 7/10/23, a quienes, de alguna manera, equiparó con los terroristas de Hamás. Por eso, en varios momentos de su exposición, el aire del recinto de la ONU se cortaba con cuchillo. Muchas delegaciones abandonaron la sala.

Cada vez que se les da una parcela a los palestinos, la usan para atacarnos (...)Esta es la verdad que incomoda. Las autoridades palestinas les pagan a los terroristas, está corrupta desde su meollo...enseñan a sus niños a detestar al Estado judío Cada vez que se les da una parcela a los palestinos, la usan para atacarnos (...)Esta es la verdad que incomoda. Las autoridades palestinas les pagan a los terroristas, está corrupta desde su meollo...enseñan a sus niños a detestar al Estado judío

"Los dirigentes de Francia y otros reconocieron al estado Palestino después de los horrores que cometieron en el ataque del 7 de octubre. Casi el total de la población palestina celebró el atentado, bailaban en las calles... También celebraron el 11 de septiembre y bailaron en las terrrazas", sentenció Netanyahu ante la ONU, a la vez que afirmó que la población palestina no está a favor de la solución de dos Estados, sino de uno solo que destierre al de Israel.

"Darles a los palestinos un Estado, es como darle un Estado a Al Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre, no lo vamos a hacer", planteó también el primer ministro israelí, quien, además, advirtió a los países del Occidente que reconocieron a Palestina que no van a "sabotear" a Israel.

“Esta semana los dirigentes de Francia, Australia y Canadá, entre otros, han reconocido el Estado palestino después de los ataques de Hamás” del 7 de octubre, lamentó Netanyahu, quien ha considerado que esta acción es antisemita porque manda el siguiente mensaje a los palestinos: “Asesinar judíos tiene recompensa”.

Tengo un mensaje para los líderes occidentales (los que reconocieron a Palestina): no van a sabotear nuestro estado (...)

image
El primer ministro israel&iacute;, Benjamin Netanyahu, sostiene un cartel titulado "La maldici&oacute;n" en su comparecencia en la Asamblea General de la ONU, este viernes.SHANNON STAPLETON (REUTERS)

"El rechazo del Estado judío no solo se aplica a Hamás, sino a la supuestamente moderada Autoridad Palestina", agregó en otra parte de su discurso, deslegitimando a la Autoridad Palestina, a pesar de que esta fue reconocida internacionalmente en 1994 a través de los Acuerdos de Oslo (firmados en Washington).

Del mismo modo, habló ante la ONU del crecimiento del antisemitismo tras el 7/10 y, de hecho, en otras partes de su discurso, se refirió al pueblo judío como uno oprimido y perseguido por milenios.

También mencionó el conflicto con Líbano, cuyo sur está tomado por la Hezbolá, la cual se lanzaba misiles cruzados con Tel Aviv, hasta noviembre, cuando EE.UU. medió para una actual frágil tregua. En ese sentido, Netanyahu dijo ante la ONU que Israel está dispuesto a negociar con el Líbano, claro que si coopera para desarmar a la milicia chiita libanesa, proxy de Irán.

Si el Gobierno libanés persiste en desmantelar Hezbolá, la paz vendrá (...) Podemos trabajar con las naciones árabes Si el Gobierno libanés persiste en desmantelar Hezbolá, la paz vendrá (...) Podemos trabajar con las naciones árabes

