Netanyahu ante la ONU: Oratoria mesiánica, anti Palestina y "terminar la tarea" en Gaza

También aseguró que la población civil palestina festejó el atentado del 7/10/23, a quienes, de alguna manera, equiparó con los terroristas de Hamás. Por eso, en varios momentos de su exposición, el aire del recinto de la ONU se cortaba con cuchillo. Muchas delegaciones abandonaron la sala.

Cada vez que se les da una parcela a los palestinos, la usan para atacarnos (...)Esta es la verdad que incomoda. Las autoridades palestinas les pagan a los terroristas, está corrupta desde su meollo...enseñan a sus niños a detestar al Estado judío Cada vez que se les da una parcela a los palestinos, la usan para atacarnos (...)Esta es la verdad que incomoda. Las autoridades palestinas les pagan a los terroristas, está corrupta desde su meollo...enseñan a sus niños a detestar al Estado judío

"Los dirigentes de Francia y otros reconocieron al estado Palestino después de los horrores que cometieron en el ataque del 7 de octubre. Casi el total de la población palestina celebró el atentado, bailaban en las calles... También celebraron el 11 de septiembre y bailaron en las terrrazas", sentenció Netanyahu ante la ONU, a la vez que afirmó que la población palestina no está a favor de la solución de dos Estados, sino de uno solo que destierre al de Israel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eldiarioes/status/1971562757246828911&partner=&hide_thread=false Abuchean a Netanyahu en la Asamblea de la ONU y la sala se vacía antes de dar su discurso pic.twitter.com/aIHonFVRmU — elDiario.es (@eldiarioes) September 26, 2025

"Darles a los palestinos un Estado, es como darle un Estado a Al Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre, no lo vamos a hacer", planteó también el primer ministro israelí, quien, además, advirtió a los países del Occidente que reconocieron a Palestina que no van a "sabotear" a Israel.

“Esta semana los dirigentes de Francia, Australia y Canadá, entre otros, han reconocido el Estado palestino después de los ataques de Hamás” del 7 de octubre, lamentó Netanyahu, quien ha considerado que esta acción es antisemita porque manda el siguiente mensaje a los palestinos: “Asesinar judíos tiene recompensa”.

Tengo un mensaje para los líderes occidentales (los que reconocieron a Palestina): no van a sabotear nuestro estado (...)

image El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostiene un cartel titulado "La maldición" en su comparecencia en la Asamblea General de la ONU, este viernes.SHANNON STAPLETON (REUTERS)

"El rechazo del Estado judío no solo se aplica a Hamás, sino a la supuestamente moderada Autoridad Palestina", agregó en otra parte de su discurso, deslegitimando a la Autoridad Palestina, a pesar de que esta fue reconocida internacionalmente en 1994 a través de los Acuerdos de Oslo (firmados en Washington).

Del mismo modo, habló ante la ONU del crecimiento del antisemitismo tras el 7/10 y, de hecho, en otras partes de su discurso, se refirió al pueblo judío como uno oprimido y perseguido por milenios.

También mencionó el conflicto con Líbano, cuyo sur está tomado por la Hezbolá, la cual se lanzaba misiles cruzados con Tel Aviv, hasta noviembre, cuando EE.UU. medió para una actual frágil tregua. En ese sentido, Netanyahu dijo ante la ONU que Israel está dispuesto a negociar con el Líbano, claro que si coopera para desarmar a la milicia chiita libanesa, proxy de Irán.

Si el Gobierno libanés persiste en desmantelar Hezbolá, la paz vendrá (...) Podemos trabajar con las naciones árabes Si el Gobierno libanés persiste en desmantelar Hezbolá, la paz vendrá (...) Podemos trabajar con las naciones árabes

Más noticias en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

La función de Mercado Pago que los usuarios deben activar cuanto antes

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

Sin octubre no hay paraíso para Milei, que no puede 'dormirse en los laureles'