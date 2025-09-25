Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y el Riesgo País vuelve a cerca de los 1.000 puntos

RavaBursatil-1758826646761

El mensaje del Tesoro cambió el clima de incertidumbre de las jornadas previas y generó una fuerte suba de los bonos y las acciones, optimismo que se extendió hasta el miércoles, cuando el mismo Bessent, tras un encuentro entre Milei y Donald Trump en Nueva York, publicó el esquema que se utilizaría para el salvataje al fallido plan libertario que garantice el pago de los vencimientos de deuda.

Bessent sostuvo que se negociaba un swap de monedas por US$20 millones, y que podría haber compra de bonos soberanos, tanto al Estado argentino como a tenedores en el mercado secundario.

El funcionario también mencionó que podría haber un crédito del Fondo de Estabilización del Tesoro estadounidense.

Pero todo queda supeditado a que pase el proceso electoral, tal como lo señaló Bessent en su comunicado. Hasta entonces, no habría dinero fresco del Tesoro. "Show me the money", parecen decir los inversores. "Vuelve algo de cautela", acota Svirsky.

Bessent volvió a hablar este jueves en respaldo de Milei un día después de haberle entregado el premio Global Citizen en Nueva York. En declaraciones a la cadena Fox, el secretario del Tesoro estadounidense dijo que el gobierno de Donald Trump no va a permitir que un "desequilibrio en el mercado sea un obstáculo" para las "importantes reformas económicas" de Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1971307680716427574&partner=&hide_thread=false Muchas gracias @SecScottBessent por su apoyo y por dejar bien en claro las raíces de los problemas del País.

La libertad avanza o Argentina retrocede. https://t.co/tdppd7dk0s — Javier Milei (@JMilei) September 25, 2025

Bessent explicó que, mientras Milei siga con sus "sólidas políticas económicas", el plan es ayudarlo con un "puente" hasta las elecciones".

Bessent compartió en redes un extracto de la entrevista -que también abordó la situación de la economía norteamericana, y de la Reserva Federal- en su cuenta de X. En ese fragmento, precisó: "El Presidente Javier Milei está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina. (...) El Departamento del Tesoro está decidido a apoyar sus reformas".

En ese sentido, sostuvo que no creía que "el mercado haya perdido la confianza en él", sino que están mirando "por el espejo retrovisor a décadas, sino un siglo, de terrible mala gestión argentina".

