Buscan agilizar desalojos y recuperar más fácil una propiedad privada usurpada: Qué proponen

El proyecto también aclara que la ejecución deberá respetar la integridad física y los derechos básicos de los ocupantes, incluyendo la derivación a servicios sociales cuando corresponda.

Evitar que “usurpar sea más rentable que invertir”

Los fundamentos de la propuesta remarcan que la demora judicial en desalojos constituye una especie de “expropiación fáctica” por tolerancia del Estado. “Allí donde el Estado fracasa en garantizar la propiedad, lo que se erosiona no es solamente la economía, sino la libertad misma”, sostiene el texto.

Además, se subraya que el incentivo perverso de las usurpaciones —favorecido por la lentitud de la Justicia— desalienta la inversión y fomenta la ilegalidad.

Inspiración internacional

La propuesta toma como referencia legislaciones similares ya aplicadas en otros países:

En España, la Ley 5/2018 introdujo un mecanismo de desalojo rápido para ocupaciones ilegales.

En Chile, la Ley N° 21.461 (2022) estableció audiencias rápidas y restitución inmediata en estos casos.

En Italia, el mecanismo conocido como sfratto per morosità permite desalojar a inquilinos morosos en plazos sumarios.

Según los autores del proyecto, la Argentina necesita adaptarse a estos estándares internacionales para recuperar seguridad jurídica y generar un clima propicio para la inversión en vivienda y desarrollo económico.

La propiedad privada y el debate de fondo

El documento reconoce el déficit habitacional del país, pero advierte que “la justicia social no puede edificarse sobre la injusticia particular de despojar”. Plantea que las políticas de vivienda deben resolverse con programas estatales y créditos, no con la ocupación ilegal de inmuebles.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Gerardo Milman, quien subrayó que la propiedad privada “no es solo un derecho individual, sino un pilar del Estado de Derecho y de la convivencia democrática”.

El proyecto completo a continuación:

Proyecto de Ley sobre Procedimiento Sumarísimo de Restitución de la Propiedad Privada

