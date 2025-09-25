Palestina contra Hamás y desterrada, emociona en la ONU: "No vamos a irnos"

Es imperioso que se le ponga fin a la guerra en Gaza y tiene que llegar ayuda humanitaria cuanto antes, hay que dejar de usar el hambre como arma de guerra Es imperioso que se le ponga fin a la guerra en Gaza y tiene que llegar ayuda humanitaria cuanto antes, hay que dejar de usar el hambre como arma de guerra

Embed Concluye entre aplausos la intervención del presidente de Palestina , Mahmoud Abbas, en la Asamblea General de la ONU.#UNGA80 pic.twitter.com/JXbFQ2qfgv — IMER Noticias (@IMER_Noticias) September 25, 2025

"Hay que liberar a todos los rehenes y detenidos de ambos lados, las fuerzas de ocupación deben retirarse de Gaza y ponerle punto final al terrorismo a manos de los colonos, frenar la anexión y respetar el status quo de los lugares. Esos son actos que ponen en peligro a la región", dijo Abbas en su discurso, en el que expresó que el pueblo palestino es resiliente y que jamás será desterrado.

Asimismo, pidió por el desarme de Hamás, así como por la libertad de los rehenes, y repudió que se equipare la causa palestina con el “antisemitismo” como forma de deslegitimarla.

Rechazamos que se equipare nuestra lucha con el antisemitismo que es contrario a nuestros principios Rechazamos que se equipare nuestra lucha con el antisemitismo que es contrario a nuestros principios

"Gaza es parte integral de Palestina y expresamos intención de su gobernanza (...) Hamás y las otras facciones deberán entregar las armas, como parte de un proceso para un Estado único", agregó en otra parte de su intervención.

La Autoridad Palestina repudia a Hamás y clama por elecciones

Mahmud Abbas conmovió este jueves con su discurso en la 3ra jornada del debate del 80. ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el que habló de las "de las heridas" del pueblo palestino, pero también condenó el atentado de Hamás del 7 de octubre.

Rechazamos los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando tomaron por blanco a los israelíes, estos actos no representan al pueblo palestino ni su lucha justa por la libertad y la independencia Rechazamos los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando tomaron por blanco a los israelíes, estos actos no representan al pueblo palestino ni su lucha justa por la libertad y la independencia

image Israel ha "impuesto un asedio asfixiante a todo un pueblo", dijo Abbas. | GENTILEZA AFP

También aseveró que "lo que Israel está llevando a cabo no es meramente una agresión”, sino “un crimen de guerra y contra la humanidad"

"...está documentado y monitoreado, y quedará registrado en los libros de historia y en las páginas de la conciencia internacional como uno de los capítulos más horribles de la tragedia humanitaria de los siglos XX y XXI”, planteó.

Vamos a seguir con nuestra lucha pacífica y diplomática para hacer valer nuestros derechos... No se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre Vamos a seguir con nuestra lucha pacífica y diplomática para hacer valer nuestros derechos... No se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre

A su vez, Abbas clamó por que pronto se pueda celebrar unas elecciones en Cisjordania y Gaza, territorios palestinos: "hay que lograr que, un año después de la guerra, se puedan celebrar elecciones" y abogó por un “Estado moderno que se rija por el derecho internacional, el multilateralismo y en el que haya una transferencia pacífica del poder (...)”.

Estamos dispuestos a trabajar con Trump, Arabia Saudita, Francia y todos los socios para dar aplicación al plan de paz logrado el 22 de septiembre para que nos encaminemos a una paz justa y estabilidad regional Estamos dispuestos a trabajar con Trump, Arabia Saudita, Francia y todos los socios para dar aplicación al plan de paz logrado el 22 de septiembre para que nos encaminemos a una paz justa y estabilidad regional

image El presidente palestino habla ante la ONU | GENTILEZA AFP

" La libertad ondeará nuestra bandera en lo alto, libres de la ocupación, Palestina nos pertenece, no vamos a irnos de nuestra tierra (...) Resurgiremos debajo de los escombros para reconstruir y enviamos mensajes de paz, puentes de paz para los pueblos de la región y del mundo entero", destacó.

Del mismo modo, agradeció a Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica y Australia por reconocer a Palestina como un Estado soberano.

Quiero agradecer a todos los que han reconocido el Estado de Palestina y pedimos al resto que se sumen al reconocimiento. Nuestro pueblo no olvidará esta postura noble que tomaron Quiero agradecer a todos los que han reconocido el Estado de Palestina y pedimos al resto que se sumen al reconocimiento. Nuestro pueblo no olvidará esta postura noble que tomaron

