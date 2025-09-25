La Autoridad Palestina intervino este jueves por videollamada en la tercera jornada del debate general de la Asamblea de la ONU y dio un conmovedor discurso en el que habló del atroz sufrimiento palestino y de la necesidad de un alto al fuego, así como abogó por la libertad de los rehenes y porque el pueblo palestino no sea desterrado.
CONMOVEDOR
Palestina contra Hamás y desterrada, emociona en la ONU: "No vamos a irnos"
La Autoridad Palestina, por videollamada en la Asamblea de la ONU. "Resurgiremos debajo de los escombros", dijo Abbas. "Estamos dispuestos a trabajar con Trump, Arabia Saudita y Francia", agregó.
Mahmud Abbas, legitimado por la comunidad internacional, se pronunció en contra del uso del “hambre como un arma de guerra” e imploró el fin de las hostilidades con Tel Aviv, a la vez que remarcó su compromiso de erigir un Estado palestino sin la presencia de Hamás, con quien está enemistado desde hace años.
En transmisión en vivo ante la ONU, exigió a viva voz la retirada de Israel de la tierra palestina de Gaza, así como el cese del asedio de los colonos israelíes en Cisjordania. Al mismo tiempo, aseguró que no podrán doblegar al pueblo palestino, actualmente en carne viva por el hambre y la guerra.
"Hay que liberar a todos los rehenes y detenidos de ambos lados, las fuerzas de ocupación deben retirarse de Gaza y ponerle punto final al terrorismo a manos de los colonos, frenar la anexión y respetar el status quo de los lugares. Esos son actos que ponen en peligro a la región", dijo Abbas en su discurso, en el que expresó que el pueblo palestino es resiliente y que jamás será desterrado.
Asimismo, pidió por el desarme de Hamás, así como por la libertad de los rehenes, y repudió que se equipare la causa palestina con el “antisemitismo” como forma de deslegitimarla.
"Gaza es parte integral de Palestina y expresamos intención de su gobernanza (...) Hamás y las otras facciones deberán entregar las armas, como parte de un proceso para un Estado único", agregó en otra parte de su intervención.
La Autoridad Palestina repudia a Hamás y clama por elecciones
Mahmud Abbas conmovió este jueves con su discurso en la 3ra jornada del debate del 80. ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el que habló de las "de las heridas" del pueblo palestino, pero también condenó el atentado de Hamás del 7 de octubre.
También aseveró que "lo que Israel está llevando a cabo no es meramente una agresión”, sino “un crimen de guerra y contra la humanidad"
"...está documentado y monitoreado, y quedará registrado en los libros de historia y en las páginas de la conciencia internacional como uno de los capítulos más horribles de la tragedia humanitaria de los siglos XX y XXI”, planteó.
A su vez, Abbas clamó por que pronto se pueda celebrar unas elecciones en Cisjordania y Gaza, territorios palestinos: "hay que lograr que, un año después de la guerra, se puedan celebrar elecciones" y abogó por un “Estado moderno que se rija por el derecho internacional, el multilateralismo y en el que haya una transferencia pacífica del poder (...)”.
" La libertad ondeará nuestra bandera en lo alto, libres de la ocupación, Palestina nos pertenece, no vamos a irnos de nuestra tierra (...) Resurgiremos debajo de los escombros para reconstruir y enviamos mensajes de paz, puentes de paz para los pueblos de la región y del mundo entero", destacó.
Del mismo modo, agradeció a Francia, Reino Unido, Canadá, Bélgica y Australia por reconocer a Palestina como un Estado soberano.
