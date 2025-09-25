Tranquilidad en Boca: mejoró el cuadro de salud de Antonio Barijho

Barijho está bien y estable . Le hicieron una angioplastia para colocarle un stent y quedó internado en el nosocomio para que los médicos puedan seguir su evolución de primera mano, con el objetivo de determinar cuál fue el causante del episodio.

En la mañana de este jueves 25 de septiembre, Jonathan Barijho, hijo del Chipi, realizó un posteo en redes sociales para llevar tranquilidad sobre la situación de su padre."Muchísimas gracias por los mensajes a todos los que se preocuparon por mi papá. Gracias a Dios salió todo bien, ¡hay Chipi para rato!", escribió

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1971191682986308010&partner=&hide_thread=false Informa @Tato_Aguilera que el 'Chipi' Antonio Barijho está en una clínica y le hicieron una angioplastia para colocarle un stent. El ex jugador de Boca y entrenador de la 7ma del club está BIEN.



HAY CHIPI PARA RATO. pic.twitter.com/3nKn0pF7YZ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 25, 2025

