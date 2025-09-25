Tranquilidad en Boca: mejoró el cuadro de salud de Antonio Barijho

El histórico Antonio Chipi Barijho, ex jugador de Boca, hoy coordinador de la séptima división xeneize, sintió un fuerte dolor en el pecho este miércoles por la noche (24/9) y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. En la mañana de este jueves (25/9) llegaron las buenas noticias.
Según indican quienes estaban presentes en el Centro de Entrenamiento, sede del encuentro del partido de Reserva entre el cuadro de La Ribera y Newell's Old Boys, que comenzó con demora tras ser postergado por el lamentable imprevisto, de un momento a otro el ex goleador acusó un profundo malestar y pidió atención al instante.
Buenas noticias en Boca: mejoró el cuadro de Chipi Barijho
El ex delantero, luego de realizarse los estudios correspondientes, fue sometido a una angioplastia para colocarle un stent y quedó internado en el nosocomio para que los médicos puedan seguir su evolución de primera mano, con el objetivo de determinar cuál fue el causante del episodio.
Barijho está bien y estable. Le hicieron una angioplastia para colocarle un stent y quedó internado en el nosocomio para que los médicos puedan seguir su evolución de primera mano, con el objetivo de determinar cuál fue el causante del episodio.
En la mañana de este jueves 25 de septiembre, Jonathan Barijho, hijo del Chipi, realizó un posteo en redes sociales para llevar tranquilidad sobre la situación de su padre."Muchísimas gracias por los mensajes a todos los que se preocuparon por mi papá. Gracias a Dios salió todo bien, ¡hay Chipi para rato!", escribió
