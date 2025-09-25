Llora Guido Kaczka por lo que dicen de Racing, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Racing Club de Avellaneda se metió en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras eliminar a Vélez Sarsfield en los cuartos de final. A Guido Kaczka no le va a gustar lo que dicen sobre el equipo de Gustavo Costas y Telefe (Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky).
Por su parte, River Plate quedó eliminado ayer, 24 de septiembre, ante Palmeiras y no tendrá la oportunidad de ganar su quinta Copa Libertadores.
Racing adentro, River afuera
Racing Club había ganado la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield e hizo todos los méritos para llevarse también el partido de vuelta.
Finalmente, el equipo de Gustavo Costas venció al de Guillermo Barros Schelotto el pasado martes 23 de septiembre y se metió en las semifinales del torneo.
Por otro lado, River había perdido la ida ante Palmeiras en el Monumental y viajó a Brasil en busca de lo que muchos catalogaron como “épica”.
En los primeros minutos logró ponerse en ventaja en el Allianz Parque gracias al gol de Maximiliano Salas, pero no pudo ampliar la diferencia y un descuido permitió que el Verdao igualara el encuentro.
La Academia logró lo que el Millonario no: meterse entre los cuatro mejores de la competencia continental.
Guido Kaczka y Telefe (Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt)
Una particularidad de las series que disputaron River y Racing es que los partidos del conjunto de Marcelo Gallardo fueron transmitidos por Telefe, mientras que los de Gustavo Costas se emitieron únicamente por Fox Sports (y Disney+).
El medio Puntaje Ideal, especialista en información sobre canales y periodistas que transmiten los partidos en TV, confirmó vía X: "Tras la eliminación de River, es un hecho que Telefe transmitirá la semifinal que disputará Racing ante el ganador de la llave entre Estudiantes y Flamengo."
Sin dudas, esto representa una buena noticia para el canal, ya que el fútbol suele darle buenos números de rating.
Por ejemplo, así fue el rating de Telefe y Canal 13 la noche del 23 de septiembre, según Plus Rating:
- Copa Libertadores: 15.3
- Buenas Noches Familia: 5.0
En comparación con la noche del 22 de septiembre, el programa de Guido Kaczka perdió audiencia:
- La Voz Argentina: 11.6
- Buenas Noches Familia: 6.3
El número de rating del programa de Canal 13 solía superar los 6 puntos o acercarse mucho, pero el partido de Libertadores provocó una baja.
Por eso, que el próximo partido de Racing se transmita por Telefe podría afectar al programa de Guido Kaczka.
El canal de las tres pelotas ve un claro negocio en el fútbol y podría seguir ampliándose en este rubro. Este 2025 ya cubrió el Mundial de Clubes y, en breve, comenzará a televisar el Mundial Sub 20, lo que demuestra su interés en adquirir derechos de distintas competiciones.
