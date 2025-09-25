Boca continúa con los entrenamientos para enfrentar este sábado (27/09) a Defensa y Justicia por el partido de la décima fecha del Torneo Clausura 2025 pero hay incertidumbre en el “Xeneize” por la salud del técnico Miguel Ángel Russo debido a que sigue internado para realizarse chequeos médicos.
Incertidumbre total en Boca: Miguel Ángel Russo sigue internado
Boca se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia pero hay incertidumbre por la salud del técnico Miguel Ángel Russo que continúa internado.
El DT de Boca había retomado sus actividades este último martes 23/09, tras haber sido observado este último lunes 22/09 por un episodio de deshidratación el día después del empate de su equipo como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pero la necesidad un nuevo chequeo médico lo obligó a apartarse nuevamente del plantel. Como ya sucedió en sus otras ausencias, la dirección del entrenamiento estará bajo el mandato de sus principales colaboradores, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.
¿Cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo?
El periodista de ESPN Diego Monroig, que sigue el día a día de la actividad de Boca, indicó que Russo también se ausentará de la jornada de este jueves en Boca Predio. “Veremos si le dan el alta en las próximas horas. Quieren estabilizar y recuperar esos valores deseados para poder decirle que se vuelva a su domicilio. Mientras tanto, trabajarán para lo mejor para su salud. Realmente es una incertidumbre. No voy a marcarlo como una preocupación porque centran la preocupación en la salud de Russo. Si no llega a estar, el cuerpo técnico se hará cargo del partido. A la espera de lo que transcurra en las próximas horas y lo que defina su médico personal”, declaró el cronista en relación a sí Miguel estará en el banco de suplentes el próximo sábado en Florencia Varela cuando, desde las 19, visite a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura.
El episodio de salud que afectó a Miguel Ángel Russo se originó este último lunes 22/09 por la mañana, durante un control de rutina, cuando debió ser atendido por un cuadro de deshidratación.
La bronca de Miguel Ángel Russo tras el empate entre Rosario Central y Boca
En la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Russo se refirió a los rumores sobre su estado físico y expresó: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”.
A pesar de los contratiempos médicos, Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el pasado domingo y no se ausentó en ninguno de los compromisos oficiales de Boca en su tercera etapa al frente del equipo. Desde su regreso a mediados de año, dirigió todos los encuentros del Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Clausura, en donde el Xeneize marcha en la cuarta posición de la zona y en la segunda ubicación de la tabla anual con 47 unidades.
Claudio Úbeda volverá a dirigir los entrenamientos de Boca
En cuanto al aspecto deportivo, Úbeda optó por mantener la alineación que igualó con Central Córdoba para el próximo partido ante Defensa y Justicia. Los once titulares que se perfilan para el sábado son: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Ángel Merentiel y Milton Giménez.
Boca Juniors igualó 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera
Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.
Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.
Los dos goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.
