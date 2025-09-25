Incertidumbre total en Boca: Miguel Ángel Russo sigue internado

INCERTIDUMBRETOTALENBOCAMIGUELANGELRUSSOSIGUEINTERNADOFOTO2 Boca se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia pero hay incertidumbre por la salud del técnico Miguel Ángel Russo que continúa internado.

La bronca de Miguel Ángel Russo tras el empate entre Rosario Central y Boca

En la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Russo se refirió a los rumores sobre su estado físico y expresó: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”.

A pesar de los contratiempos médicos, Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera el pasado domingo y no se ausentó en ninguno de los compromisos oficiales de Boca en su tercera etapa al frente del equipo. Desde su regreso a mediados de año, dirigió todos los encuentros del Mundial de Clubes en Estados Unidos, la Copa Argentina y el Clausura, en donde el Xeneize marcha en la cuarta posición de la zona y en la segunda ubicación de la tabla anual con 47 unidades.

INCERTIDUMBRETOTALENBOCAMIGUELANGELRUSSOSIGUEINTERNADOFOTO3 Boca se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia pero hay incertidumbre por la salud del técnico Miguel Ángel Russo que continúa internado.

Claudio Úbeda volverá a dirigir los entrenamientos de Boca

En cuanto al aspecto deportivo, Úbeda optó por mantener la alineación que igualó con Central Córdoba para el próximo partido ante Defensa y Justicia. Los once titulares que se perfilan para el sábado son: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Ángel Merentiel y Milton Giménez.

Boca Juniors igualó 2-2 con Central Córdoba en La Bombonera

Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras este resultado deportivo, el equipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se quedó con el tercer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A, con 14 unidades. Un escalón por debajo de Barracas Central, quien posee 15 puntos.

Los dos goles del “Xeneize” fueron realizados por el mediocampista Rodrigo Battaglia y el centro delantero Miguel Merentiel. Mientras que los dos tantos del “Ferroviario” fueron concretados por los mediocampistas José Florentín e Iván Gómez.

Más notas de Golazo24

Repudio en River por lo que dijeron Juan Cortese y Nicolás Distasio

Impacto total en River: Marcelo Gallardo quedó expuesto por Diego Milito (Racing)

Palmeiras 3 - River 1: El Millonario estuvo cerca de la hazaña, pero dio muchas licencias y se fue goleado

A Di María lo fajan más que al resto: este es el durísimo dato que no conocías

Talleres: Román Huespe, el hombre que quiere suceder a Andrés Fassi

Pablo Toviggino se burla (otra vez) de Javier Milei, gracias a Lionel Messi