'Belén' sueña con el Oscar: La película argentina que nadie puede mirar de costado

image La película pone foco en Soledad Deza, la abogada que desafía prejuicios de género. La cámara le cree a Belén y transmite la injusticia como una experiencia física e inevitable.

La película argentina en carrera a los Oscars

Pero el impacto de 'Belén' no quedó solo en las salas de cine de nuestro país. La historia de esta joven tucumana activó una red de solidaridad que involucró a organizaciones feministas, periodistas y militantes de todo el territorio nacional.

Así se creó el seudónimo "Belén" y posteriormente una movilización social, que muestran cómo una experiencia individual se transformó en movimiento colectivo. Fonzi plasma esto en planos que cruzan tribunales, calles y la casa de la abogada, tejiendo un relato coral que reivindica la acción conjunta sobre la tragedia individual.

image 'Belén' muestra cómo un caso individual se transforma en un movimiento colectivo. La movilización social y el seudónimo protegen a la protagonista y visibilizan la lucha feminista en Argentina.

La película fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en los Oscar 2026 y los Goya, dejando afuera a 'Homo Argentum', 'La mujer de la fila' y 'Algo nuevo, algo viejo, algo prestado'.

Diego Copello, quien es productor ejecutivo de 'Belén', resumió el momento así: "La recepción de la película en San Sebastián fue muy, muy positiva y todo lo que viene pasando con la película desde su estreno fue igualmente positivo".

Pero el valor real de Belén no está en los premios. Está en mostrar cómo el sistema judicial puede criminalizar a mujeres en situaciones de emergencia obstétrica, y cómo la organización y la solidaridad pueden revertirlo.

image La selección de 'Belén' para los Oscar y los Goya resalta su valor cinematográfico y político. La historia inspira solidaridad y evidencia que la justicia aún criminaliza a mujeres en situaciones de emergencia obstétrica.

Hoy, en Tucumán, ocurre otra historia parecida a la de Belén, donde una joven de 18 años enfrenta un proceso similar y Soledad Deza continúa siendo su abogada. Fonzi explica desde San Sebastián: "La película le devuelve a la propia Belén un cierre de oro a su situación, como ella misma ha dicho". Además, añadió que no es una "película militante" ni tampoco se trata de un documental sobre la ley del aborto.

'Belén' no va solo por los premios: quiere dar un testimonio de resistencia, de acción colectiva y de cómo el cine transforma la realidad cuando se hace con coraje y honestidad.

