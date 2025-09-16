Lali Espósito no para de crecer y tendrá su película documental en Netflix

Lali Espósito cuestionó el "morbo" que provocó la condena a Cristina Kirchner

Si bien una gran cantidad de artistas se demuestran en contra del gobierno de Javier Milei, sobre todo a partir del desfinanciamiento ejecutado en la cultura, Lali Espósito se volvió una especie de referente teniendo en cuenta que el Presidente la eligió como una de las cantantes más atacadas.

Sin embargo, hace algunos días la cantante no habló de líder libertario sino que aprovechó para referirse a lo que fue la condena por corrupción a Cristina Kirchner y lo que generó el hecho de que cumpliera la prisión domiciliaria, que hasta el balcón fue tema de debate.

Mediante una entrevista que la reconocida actriz dio para Billboard, señaló: "La Justicia puede considerar que una dirigente sea Cristina o sea cualquiera, tiene que ir en cana. Yo creo que la manera en la que se dio todo, las cosas que se han dicho, lo que se esperaba a nivel morbo de esa situación me parecía peligroso y triste del dirigente que sea".

"Estamos hablando de una dirigente como Cristina, potente. Cada uno piensa en lo que quiera, en eso estamos de acuerdo. Me parecía peligroso el encare de esta cuestión y la violencia que generaba el propio oficialismo hacia la militancia genuina que puede tener un dirigente opositor. ¿No?", sumó tajante.

