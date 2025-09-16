A raíz de su aparición en las novelas juveniles de la mano de Cris Morena, Lali Espósito comenzó un recorrido que sigue en ascenso directo. Es que luego de haber llenado cuatro veces el estadio de Vélez en lo que va del año y confirmar su sexta presentación el 16 de diciembre, esta vez anunció su llegada a Netflix.
NO TIENE TECHO
Lali Espósito no para de crecer y tendrá su película documental en Netflix
La plataforma anunció el lanzamiento de "LALI: La que le gana al tiempo" y Lali Espósito no dejó pasar la oportunidad para hacer delirar a sus fanáticos.
"LALI: La que le gana al tiempo", será la película documental de la reconocida artista. La plataforma sacó a la luz una producción exclusiva que explora el regreso de la artista a los escenarios, con imágenes inéditas y testimonios, generando gran expectativa en la industria musical.
El anuncio que se compartió a través de las redes sociales durante la tarde del lunes (15/09) de inmediato generó repercusión e hizo delirar a sus fanáticos mediante múltiples mensajes de felicidad y fue realizado de manera original. Ubicado en la esquina de Av. del Libertador y Av. Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo, el icónico cartel de la compañía que cambia semana tras semana, comunicó: “Netflix loves she”.
El filme fue dirigido por Lautaro Espósito y producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática. Fue filmado a lo largo de tres años y se apoya en entrevistas, material de archivo personal y acceso exclusivo al proceso creativo de la cantante.
Lali Espósito cuestionó el "morbo" que provocó la condena a Cristina Kirchner
Si bien una gran cantidad de artistas se demuestran en contra del gobierno de Javier Milei, sobre todo a partir del desfinanciamiento ejecutado en la cultura, Lali Espósito se volvió una especie de referente teniendo en cuenta que el Presidente la eligió como una de las cantantes más atacadas.
Sin embargo, hace algunos días la cantante no habló de líder libertario sino que aprovechó para referirse a lo que fue la condena por corrupción a Cristina Kirchner y lo que generó el hecho de que cumpliera la prisión domiciliaria, que hasta el balcón fue tema de debate.
Mediante una entrevista que la reconocida actriz dio para Billboard, señaló: "La Justicia puede considerar que una dirigente sea Cristina o sea cualquiera, tiene que ir en cana. Yo creo que la manera en la que se dio todo, las cosas que se han dicho, lo que se esperaba a nivel morbo de esa situación me parecía peligroso y triste del dirigente que sea".
"Estamos hablando de una dirigente como Cristina, potente. Cada uno piensa en lo que quiera, en eso estamos de acuerdo. Me parecía peligroso el encare de esta cuestión y la violencia que generaba el propio oficialismo hacia la militancia genuina que puede tener un dirigente opositor. ¿No?", sumó tajante.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores
Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control
China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"