China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

El tránsito del portaaviones coincidió con un llamado de China a USA para que "sea cauteloso" en asuntos que afectan a los "intereses fundamentales" de Beijing, con Taiwán en el foco. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, señaló que las recientes acciones de Washington "dañan" los intereses de Pekín e interfieren en sus asuntos internos, lo que no ayuda a mejorar las relaciones bilaterales.

La situación geopolítica en la región sigue siendo volátil, ya que Beijing considera el estrecho de Taiwán parte de sus aguas territoriales, mientras que Estados Unidos y sus aliados lo ven como una vía marítima internacional, lo que eleva la tensión con cada paso de buques de guerra por la zona.

