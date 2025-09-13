urgente24
MUNDO China > Taiwán > portaaviones

CHINA ENCORSETA A TRUMP

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"

Marina China exhibió en mejor portaaviones de su flota, el Fujian, al filo de Taiwán y pidió a USA "cautela" en asuntos relacionados con la soberanía de la isla

13 de septiembre de 2025 - 20:27
La incursión del portaaviones en el estrecho se interpretó como una muestra de fuerza y un mensaje directo a Taipéi y a sus aliados, especialmente a Estados Unidos. La situación geopolítica en la región sigue siendo volátil&nbsp;

La incursión del portaaviones en el estrecho se interpretó como una muestra de fuerza y un mensaje directo a Taipéi y a sus aliados, especialmente a Estados Unidos. La situación geopolítica en la región sigue siendo volátil 

image
China al filo de Taiw&aacute;n: El portavoz de la fuerza naval, capit&aacute;n Leng Guowei, asegur&oacute; que las maniobras del Fujian "no est&aacute;n dirigidas contra ning&uacute;n objetivo espec&iacute;fico" y son parte de los ensayos previos a su entrada en servicio.&nbsp;

China al filo de Taiwán: El portavoz de la fuerza naval, capitán Leng Guowei, aseguró que las maniobras del Fujian "no están dirigidas contra ningún objetivo específico" y son parte de los ensayos previos a su entrada en servicio.

China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán en medio de crecientes tensiones. El Fujian, el portaaviones más avanzado de China, navegó recientemente por el estrecho de Taiwán en lo que la Marina china describió como "pruebas científicas y entrenamientos" rutinarios, según informó la agencia de noticias AFP. Este movimiento fue interpretado por analistas como una clara demostración de fuerza dirigida a Taiwán y a sus aliados, especialmente a Estados Unidos.

Seguir leyendo

Portaaviones en áreas sensibles

El portavoz de la fuerza naval, capitán Leng Guowei, aseguró que las maniobras del Fujian "no están dirigidas contra ningún objetivo específico" y son parte de los ensayos previos a su entrada en servicio. Este buque es el primer portaaviones completamente diseñado y construido en China, y cuenta con un desplazamiento superior a las 80.000 toneladas, según el diario estatal Global Times. El Ministerio de Defensa de Japón confirmó a la agencia AFP que el Fujian transitó acompañado por dos destructores de misiles.

China pide cautela a Donald Trump

El tránsito del portaaviones coincidió con un llamado de China a USA para que "sea cauteloso" en asuntos que afectan a los "intereses fundamentales" de Beijing, con Taiwán en el foco. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, señaló que las recientes acciones de Washington "dañan" los intereses de Pekín e interfieren en sus asuntos internos, lo que no ayuda a mejorar las relaciones bilaterales.

La situación geopolítica en la región sigue siendo volátil, ya que Beijing considera el estrecho de Taiwán parte de sus aguas territoriales, mientras que Estados Unidos y sus aliados lo ven como una vía marítima internacional, lo que eleva la tensión con cada paso de buques de guerra por la zona.

Más noticias en Urgente24

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES