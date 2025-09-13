China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a EEUU "cautela". Las crecientes tensiones entre China y Taiwán muestran que el gigante asiático considera a Taiwán una provincia rebelde y no ha descartado el uso de la fuerza para anexionarla, según EFE.
CHINA ENCORSETA A TRUMP
China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"
Marina China exhibió en mejor portaaviones de su flota, el Fujian, al filo de Taiwán y pidió a USA "cautela" en asuntos relacionados con la soberanía de la isla
China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán en medio de crecientes tensiones. El Fujian, el portaaviones más avanzado de China, navegó recientemente por el estrecho de Taiwán en lo que la Marina china describió como "pruebas científicas y entrenamientos" rutinarios, según informó la agencia de noticias AFP. Este movimiento fue interpretado por analistas como una clara demostración de fuerza dirigida a Taiwán y a sus aliados, especialmente a Estados Unidos.
Portaaviones en áreas sensibles
El portavoz de la fuerza naval, capitán Leng Guowei, aseguró que las maniobras del Fujian "no están dirigidas contra ningún objetivo específico" y son parte de los ensayos previos a su entrada en servicio. Este buque es el primer portaaviones completamente diseñado y construido en China, y cuenta con un desplazamiento superior a las 80.000 toneladas, según el diario estatal Global Times. El Ministerio de Defensa de Japón confirmó a la agencia AFP que el Fujian transitó acompañado por dos destructores de misiles.
China pide cautela a Donald Trump
El tránsito del portaaviones coincidió con un llamado de China a USA para que "sea cauteloso" en asuntos que afectan a los "intereses fundamentales" de Beijing, con Taiwán en el foco. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, señaló que las recientes acciones de Washington "dañan" los intereses de Pekín e interfieren en sus asuntos internos, lo que no ayuda a mejorar las relaciones bilaterales.
La situación geopolítica en la región sigue siendo volátil, ya que Beijing considera el estrecho de Taiwán parte de sus aguas territoriales, mientras que Estados Unidos y sus aliados lo ven como una vía marítima internacional, lo que eleva la tensión con cada paso de buques de guerra por la zona.
