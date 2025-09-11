China sin freno: Así es como sus autos inundan el mercado global

Autos chinos 4P Cargamento de autos en China.

Autos chinos en todo el mundo

En lo que va del año, China logró vender la sideral cifra de 21,13 millones de unidades entre consumo local y exportación. Ese dato empujó un 12,6 % la actividad, con un fuerte impacto en la economía interna.

Más allá del plano local, donde el Gobierno chino influye directamente con subsidios a la compra, también genera alto impacto el agresivo plan de expansión en mercados extranjeros. Algo que ya se percibe incluso en Argentina, donde la oferta de coches chinos aumentó exponencialmente en los últimos meses.

En ese sentido, la reacción de los distintos mercados a la presencia de oferta chino ha sido variada. Mientras en Sudamérica la permeabilidad ha sido evidente a pesar de los reclamos de las automotrices locales, otros mercados como el de Europa han entablado duras restricciones que encarecieron la oferta china, especialmente en el segmento de coches eléctricos o híbridos.

Por su parte, el mercado norteamericano reaccionó de manera más tajante, imponiendo aranceles de más del 100% y entablando una prohibición virtual de la importación de coches chinos. Todo ello en el marco de tensiones comerciales generalizadas que exceden a la industria automotriz.

BYD 5P.jpg China, sin freno en la producción de autos.

En Argentina

Los autos chinos se volvieron todo un segmento en el mercado local. Al menos 15 marcas llegaron desde el país asiático en los últimos meses, presentando un aluvión inusual y que tiene un puntero muy desmarcado del resto.

Ese líder es BAIC, mejor conocida como Beijing Automotive Industry Holding Company, la mayor fabricante de autos en China. Esa marca, que en Argentina desembarcó con una amplia oferta de SUV (su especialidad), concentró casi el 30% de las ventas en lo que va del año empujando una oferta muy competitiva dentro del segmento más caliente del mercado en general, según adelantó el periodista especializado Horacio Alonso.

Ese liderazgo fue seguido, no tan de cerca, por Haval. La unidad especializada en SUV de Great Wall Motors embocó el 17,4% de las ventas anuales de autos llegados desde el gigante asiático.

Mientras tanto, el podio fue completado por Foton. En ese caso, se trata de la unidad de camiones y utilitarios de Beiqi Foton Motor Company, empresa china dedicada a la fabricación de maquinaria pesada y vehículos de trabajo.

En total, los autos chinos completaron ventas por un total de 6.644 unidades, mientras el mercado total proyecta la inyección de 630.000 unidades en total, entre importados y nacionales.

