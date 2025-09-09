Trump pide a la UE una solución arancelaria para asfixiar a Putin

La Casa Blanca considera que las compras de petróleo ruso por parte de China e India representan una de las principales fuentes de financiamiento de la maquinaria bélica del Kremlin. Según funcionarios estadounidenses, si no se corta esa vía de ingresos, cualquier intento de terminar con la guerra será insuficiente.

El llamado de Trump llega en un momento de creciente frustración dentro de su administración por la falta de avances hacia una solución negociada del conflicto. Mientras Rusia intensifica sus ataques aéreos sobre Ucrania, Washington busca incrementar la presión económica sobre Moscú mediante sanciones y nuevas barreras comerciales.

La magnitud de los aranceles

La propuesta no es menor: implicaría imponer aranceles de entre el 50% y el 100% a países clave en el comercio global, una medida que podría tener importantes repercusiones económicas. Estados Unidos ya elevó los aranceles a las importaciones indias al 50% el mes pasado debido a sus compras de petróleo ruso. Ahora, Trump quiere que Europa haga lo mismo para generar un impacto real.

Un funcionario estadounidense dijo a AFP:

La fuente de financiación de la máquina de guerra rusa son las compras de petróleo por parte de China e India. Si no vamos a la fuente de esa financiación, no podemos detener la guerra. Y eso es lo que buscamos hacer. La fuente de financiación de la máquina de guerra rusa son las compras de petróleo por parte de China e India. Si no vamos a la fuente de esa financiación, no podemos detener la guerra. Y eso es lo que buscamos hacer.

La decisión de UE

Desde Europa, la respuesta fue cautelosa. Si bien algunas capitales están discutiendo sanciones secundarias a los compradores de energía rusa, el temor a afectar sus relaciones comerciales con Beijing y Nueva Delhi frena decisiones más contundentes. Algunos países europeos, además, siguen dependiendo del gas y petróleo rusos.

Trump también aprovechó su red Truth Social para asegurar que las negociaciones con India continúan. “¡Estoy seguro de que no habrá ninguna dificultad para llegar a una conclusión satisfactoria para nuestros dos grandes países!”, escribió, reiterando su cercanía con el primer ministro Narendra Modi.

Mientras tanto, el presidente estadounidense adelantó que espera mantener una conversación telefónica con Vladimir Putin “esta semana o principios de la próxima”, aunque no dio más detalles sobre el posible contenido de ese diálogo.

Más noticias en Urgente24

Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista

Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar

Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)