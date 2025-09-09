El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la Unión Europea a imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones provenientes de China e India, como parte de una estrategia coordinada para reducir los ingresos energéticos que financian la guerra de Rusia en Ucrania.
TENSIÓN POR UCRANIA
Trump pide a la UE una solución arancelaria para asfixiar a Putin
Donald Trump pidió a la UE imponer aranceles de hasta el 100% a compradores de petróleo ruso. Quiere cortar el flujo de dinero hacia Moscú.
La propuesta fue presentada esta semana durante una reunión de alto nivel en Washington entre funcionarios estadounidenses y europeos, según revelaron tres fuentes oficiales con conocimiento directo del encuentro.
Participaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe de sanciones de la UE, David O'Sullivan. Un alto funcionario estadounidense dijo al Financial Times tras la reunión:
La Casa Blanca considera que las compras de petróleo ruso por parte de China e India representan una de las principales fuentes de financiamiento de la maquinaria bélica del Kremlin. Según funcionarios estadounidenses, si no se corta esa vía de ingresos, cualquier intento de terminar con la guerra será insuficiente.
El llamado de Trump llega en un momento de creciente frustración dentro de su administración por la falta de avances hacia una solución negociada del conflicto. Mientras Rusia intensifica sus ataques aéreos sobre Ucrania, Washington busca incrementar la presión económica sobre Moscú mediante sanciones y nuevas barreras comerciales.
La magnitud de los aranceles
La propuesta no es menor: implicaría imponer aranceles de entre el 50% y el 100% a países clave en el comercio global, una medida que podría tener importantes repercusiones económicas. Estados Unidos ya elevó los aranceles a las importaciones indias al 50% el mes pasado debido a sus compras de petróleo ruso. Ahora, Trump quiere que Europa haga lo mismo para generar un impacto real.
Un funcionario estadounidense dijo a AFP:
La decisión de UE
Desde Europa, la respuesta fue cautelosa. Si bien algunas capitales están discutiendo sanciones secundarias a los compradores de energía rusa, el temor a afectar sus relaciones comerciales con Beijing y Nueva Delhi frena decisiones más contundentes. Algunos países europeos, además, siguen dependiendo del gas y petróleo rusos.
Trump también aprovechó su red Truth Social para asegurar que las negociaciones con India continúan. “¡Estoy seguro de que no habrá ninguna dificultad para llegar a una conclusión satisfactoria para nuestros dos grandes países!”, escribió, reiterando su cercanía con el primer ministro Narendra Modi.
Mientras tanto, el presidente estadounidense adelantó que espera mantener una conversación telefónica con Vladimir Putin “esta semana o principios de la próxima”, aunque no dio más detalles sobre el posible contenido de ese diálogo.
Más noticias en Urgente24
Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista
Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar
Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq
El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer
Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)