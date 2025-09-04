China le pone aranceles a empresas de EE.UU: ¿Por eludir controles o por revancha?

El portavoz del Ministerio destacó que el proceso fue llevado a cabo con transparencia y conforme a regulaciones nacionales e internacionales, garantizando los derechos de las partes implicadas. Según el gobierno chino, estas acciones buscan proteger a la industria doméstica y preservar la efectividad de las herramientas de defensa comercial ante maniobras de evasión.

image Más aranceles de China podrían ser una respuesta a Estados Unidos por haber quitado una exención a empresas chinas.

Como señaló ante Global Times Bao Jianyun, decano del Departamento de Política Internacional de la Universidad Renmin, esta investigación busca fortalecer el entorno competitivo interno para las empresas chinas.

Sin embargo, expertos interpretan la medida como un claro mensaje en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y como un refuerzo del ambiente comercial interno frente a presiones externas.

Este paso viene también en medio de una escalada con Estados Unidos, que recientemente intensificó su ofensiva contra sectores tecnológicos chinos y eliminó exenciones arancelarias clave, especialmente en la industria de semiconductores. La medida de China, entonces, podría leerse como una respuesta estratégica y proporcional.

En este sentido, Neo Wang, principal analista macroeconómico de China en Evercore ISI, declaró a Bloomberg Línea:

La decisión parece ser una respuesta a la retirada por parte de Estados Unidos de su exención de envíos a China de suministros de chips que contengan tecnología estadounidense. La decisión parece ser una respuesta a la retirada por parte de Estados Unidos de su exención de envíos a China de suministros de chips que contengan tecnología estadounidense.

Y luego remarcó que China podría estar utilizando esta medida como un recordatorio a Estados Unidos de “abstenerse de acciones que dañen la confianza mutua y estropeen el ambiente para las conversaciones comerciales”.

