Furia de Trump por el gran desfile militar en China: Putin, Xi y Kim "conspiran"

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino disfruten de un gran y duradero día de celebración", declaró.

Al mismo tiempo, Trump le pidió a Xi Jinping, en modo irónico, que transmitiera sus "más cálidos saludos" a Vladímir Putin y Kim Jong-un quienes se encuentran en el desfile militar y, de acuerdo con sus declaraciones, "conspiran" contra Washington.

Trump, Putin y Kim Jong-un: De amigos a enemigos coyunturales

En el pasado, en más de una ocasión, Donald Trump halagó al líder del Kremlin y al de Corea del Norte. Sin ir más lejos, en la reciente cumbre de agosto en Alaska con Vladímir Putin, con motivo de las presiones por la guerra en Ucrania, el inquilino de la Casa Blanca se mostró cómodo, casi como si estuviera en una charla con un par, y no se mostró a la defensiva a pesar de su falta de avance en el alto al fuego.

image Putin con Trump en Alaska, el pasado de agosto | GENTILEZA FOX NEWS

Cinco años atrás, a fines de su primer mandato, cuando estrechó su mano con la del dictador norcoreano Kim Jong-Un, quien lo recibió dándole la bienvenida como el primer presidente estadounidense en pisar Corea del Norte, también estuvo de lo más a gusto.

En su primera presidencia, Trump llamó a Putin como un líder "muy inteligente" y "respetado", incluso llamándolo "un genio" en términos de estrategia, especialmente en el contexto de movimientos militares. Años posteriores, ya como ex mandatario, aseguró que Putin lo respetaba y que por eso no se atrevió a invadir Ucrania.

En el 2018, durante un mitin, Trump bromeó diciendo que él y su par norcoreano, Kim Jong-un "se enamoraron" después de intercambiar "cartas hermosas". Asimismo, elogió a Kim por su "inteligencia" y "liderazgo fuerte", a pesar del largo historial de crímenes de lesa humanidad del régimen norcoreano.

image Histórico encuentro de Trump con el líder norcoreano, 30 de julio del 2019 | GENTILEZA FRANCE 24

Sin embargo, la diplomacia internacional y los vínculos se realinearíaN por completo tras el estallido de la guerra en Ucrania, y más aún, tras que la Casa Blanca, en el último tiempo, se pusiera más rígida con respecto a la necesidad de un alto al fuego en Ucrania, presionando al gobierno de Putin para un acuerdo de paz, aunque contemple las garantías territoriales de la parte rusa.

Putin ensalzó los lazos con China, al mismo tiempo que reveló que han acordado un nuevo gasoducto en Siberia. También el líder norcoreano arribó a Pekín, en un gesto conjunto de poderío, para mostrarle a Occidente que no se doblegarán.

image Norcorea, Rusia (Putin) y China

Vladímir Putin, el mandatario de Rusia, se reunió este martes (02/09/25) con el líder chino, Xi Jinping, al que llamó “querido amigo”, al mismo tiempo que elogió el nivel inaudito de los actuales vínculos entre Rusia y China, socios comerciales que, junto con el norcoreano Kim Jong-un, desafían al orden global liderado por Washington y sus secuaces.

El mandamás ruso fue recibido este martes con todos los honores de un jefe de estado, pero también como el principal socio estratégico de la segunda economía del mundo, que es rival geopolítico de Estados Unidos, tal como Moscú.

Putin se refirió a que las relaciones entre ambos países están en su punto de máximo esplendor, tras mantener conversaciones privadas en el Gran Palacio del Pueblo y en la residencia personal.

image Putin con Xi Jinping | GENTILEZA DE IMAGEN AFP

"Nuestra estrecha comunicación refleja la naturaleza estratégica de las relaciones entre Rusia y China, que se encuentran en un nivel sin precedentes", dijo Putin a Xi, según un video publicado en el canal de Telegram del Kremlin. "Siempre estuvimos juntos entonces y seguimos juntos ahora", sentenció.

También anunció que Rusia y China firmaron un acuerdo para construir el gasoducto Power of Siberia 2, un enorme proyecto de gas que podría transformar los flujos energéticos mundiales, mientras ambos países buscan alternativas a los chantajes comerciales de Estados Unidos, que ha impuesto aranceles para Pekín y sanciona a los socios comerciales de Moscú para impactar en sus arcas estatales y desfinanciar al frente de guerra ruso.

El monopolio ruso de gasoductos, Gazprom, informó que ambas partes habían firmado un memorando de construcción legalmente vinculante tras años de negociaciones estancadas.

Una vez construido, a principios de la década de 2030, el gasoducto Power of Siberia 2, de 50 000 millones de metros cúbicos anuales, se extenderá hacia el este desde los yacimientos de gas que antes abastecían a Europa. Además, ofrece a China una alternativa a la importación de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos, Catar y Australia.

image Rusia ya es el mayor proveedor de gas por gasoducto y el tercer mayor proveedor de GNL a China, después de Australia y Qatar. | GENTILEZA FINANCIAL TIMES

"Las conversaciones se centrarán ahora en la financiación de la construcción del gasoducto y en las condiciones comerciales de suministro", dijo el martes en Pekín el director ejecutivo de Gazprom, Alexei Miller, según la agencia de noticias estatal Tass. Prometió “proporcionar los detalles comerciales” por separado, pero dijo que el acuerdo de gas a largo plazo duraría 30 años.

El gasoducto atravesará Mongolia. Al igual que Putin, el presidente mongol, Khurelsukh Ukhnaa, estuvo en China para la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en Tianjin el domingo y el lunes,

En la cumbre del OCS, Putin se mostró afectuoso con el mandatario indio, Narendra Modi, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera un arancel adicional del 25% a las importaciones indias, elevando sus gravámenes totales al 50%, en reprimenda directa por las compras de petróleo ruso.

Putin y Kim Jong-un en China: Anfitrión Xi Jinping

La grata presencia del presidente ruso en la jurisdicción china ocurre en vísperas del 70.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, que es como China denomina su participación en la Segunda Guerra Mundial.

Horas después de las conversaciones entre Putin y Xi, en las que se refirieron a lazos inquebrantables, el líder de Corea del Norte llegó en un tren blindado acompañado de su hija, Kim Ju-ae, quien debutó internacionalmente.

image Kim Jong-un bajando de su tren-búnker | GENTILEZA SWISS INFO

Kim Jon-un fue recibido por Cai Qi, el quinto funcionario de más alto rango en China, y por el canciller Wang Yi, según la agencia oficial norcoreana de noticias KCNA.

El líder norcoreano Kim se unirá este miércoles al presidente chino Xi Jinping, al ruso Vladimir Putin y a más de veinte líderes mundiales, en un desfile que conmemorará los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial.

"En el desfile del Día de la Victoria, que se celebrará el miércoles, miles de soldados marcharán por las calles de la capital en una demostración del poderío militar chino. También se exhibirán tanques y potentes aviones de combate en el evento, que conmemora los 80 años de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial", afirmó la agencia de noticias The Guardian, en referencia al evento que tendrá de espectadores a los líderes de grandes potencias de Asia, Caúcaso y Oriente.

Será una reunión de autócratas globales, en la que también estarán presentes líderes de Irán, Myanmar y Zimbabwe, junto con una serie de otros dignatarios no occidentales, lo que ha sido descrito por los analistas internacionales como el “eje de la agitación”.

