El nuevo beneficio de Cuenta DNI que todos quieren usar

Asimismo, la versatilidad de los beneficios se extiende a otros ámbitos de la vida cotidiana. Los estudiantes y feriantes también tienen su lugar en esta agenda de ahorro. En ferias y mercados bonaerenses, así como en comercios de universidades, el descuento es del 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Mientras que, para aquellos que utilizan gas envasado, la compra y recarga de garrafas también está cubierta con un 40% de descuento, con un generoso tope mensual de $12.000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bancoprovincia/status/1962566854469149005?t=4ij362H8sK3gqJTSBOvVHA&s=03&partner=&hide_thread=false ¡En septiembre cumplimos 203 años y las promos de #CuentaDNI son una locura!



Agendate los descuentos y compartilos para que todos los conozcan.



Más beneficios e info acá: https://t.co/ktV2y7AIIa pic.twitter.com/E3VCzgpxQx — Banco Provincia (@bancoprovincia) September 1, 2025 Publicación en X de @bancoprovincia.

El banco demuestra así su compromiso no solo con la celebración, sino con la economía familiar. Más allá de los reintegros, los usuarios también pueden aprovechar la opción de 3 cuotas sin interés en comercios de cercanía que no son de alimentos, una ventaja que aplica todos los días y que se puede disfrutar con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

Sin duda, septiembre no es solo un mes de cumpleaños para el Banco Provincia, sino también un mes de oportunidades para sus clientes.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

La película de 1 hora y 30 que te mantiene en tensión constante

Que se agarre fuerte El Trece: Viviana Canosa estrena programa

Argentina se agarra la cabeza: Apagones extremos sacuden al mundo

Fiebre por este outlet de Adidas que nadie quiere perderse