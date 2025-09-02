El nuevo beneficio de Cuenta DNI que todos quieren usar

Septiembre, un mes que para el Banco Provincia tiene un significado especial, no solo trae consigo el despertar de la primavera, sino también un torrente de beneficios que se sienten directo en el bolsillo de miles de bonaerenses. En su aniversario número 203, la entidad bancaria más antigua del país celebra su historia y trayectoria, invitando a sus clientes a una fiesta de descuentos que tiene como protagonista indiscutida a Cuenta DNI. A través de la popular billetera virtual, el banco ha diseñado una estrategia de ahorro que abarca desde la mesa familiar hasta el ocio, consolidando su rol como un motor de la economía provincial.
La celebración, lejos de ser protocolar, se traduce en un regalo tangible para los usuarios. Con motivo del cumpleaños del banco, el próximo fin de semana -sábado 6 y domingo 7- los clientes de Cuenta DNI podrán disfrutar de una promoción inédita en el rubro gastronómico. Se trata de un sustancial 30% de descuento en una amplia red de comercios adheridos, un incentivo que busca revitalizar el sector y, a su vez, permitirle a las familias darse un gusto.
Con un tope de reintegro de $8.000 por persona, esta iniciativa se perfila como una excelente oportunidad para salir a comer sin que el presupuesto se resienta. Para alcanzar ese tope, sería necesario realizar un consumo de unos $26.700, una cifra que demuestra la magnitud de la propuesta.
Cuenta DNI activa los descuentos de septiembre
Pero el menú de beneficios no termina ahí. A lo largo del mes, persisten y se fortalecen otras promociones que ya se han vuelto un clásico. Por ejemplo, los sábados 6 y 20 se mantienen los descuentos del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías. Con un tope de $6.000 por jornada y por persona (lo que requiere una compra de $17.000), esta medida ofrece un alivio considerable en uno de los rubros con mayor impacto en la canasta básica.
Por su parte, los comercios de cercanía, no se quedan atrás, ofreciendo un 20% de descuento todos los viernes. Donde, el tope es de $4.000 por jornada equivalente a un gasto de $20.000.
Asimismo, la versatilidad de los beneficios se extiende a otros ámbitos de la vida cotidiana. Los estudiantes y feriantes también tienen su lugar en esta agenda de ahorro. En ferias y mercados bonaerenses, así como en comercios de universidades, el descuento es del 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Mientras que, para aquellos que utilizan gas envasado, la compra y recarga de garrafas también está cubierta con un 40% de descuento, con un generoso tope mensual de $12.000.
El banco demuestra así su compromiso no solo con la celebración, sino con la economía familiar. Más allá de los reintegros, los usuarios también pueden aprovechar la opción de 3 cuotas sin interés en comercios de cercanía que no son de alimentos, una ventaja que aplica todos los días y que se puede disfrutar con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.
Sin duda, septiembre no es solo un mes de cumpleaños para el Banco Provincia, sino también un mes de oportunidades para sus clientes.
