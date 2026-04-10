Duelo de dos gigantes: La batalla final por el futuro de la Hidrovía

En cambio, la brasileña DTA Engenharia quedó fuera de la competencia por un punto clave. Según la evaluación oficial, no presentó la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito obligatorio que asegura que la propuesta no cambie durante el desarrollo del proceso licitatorio.

image Cabe destacar que se trata de una licitación de tres etapas, donde la oferta económica tendrá el peso más relevante, garantizando la tarifa más baja posible para los productores argentinos.

A raíz de ello, Iñaki Arreseygor, convoco este jueves (09/04) a representantes de las provincias, y a usuarios como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otros para informarles del estado de avance y el cumplimiento del cronograma estipulado.

Sobre ese marco, el titular del organismo a cargo remarcó que "Se hizo un trabajo técnico comprometido y profesional en esta primera etapa de evaluación".

"Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave". "Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave".

Se abre una instancia determinante

La competencia no se reanudará de inmediato; primero, el sistema debe garantizar la transparencia de lo actuado. A partir de ahora, se habilitó un plazo perentorio de siete días corridos para que las firmas participantes ejerzan su derecho a la defensa o cuestionamiento. Durante esta semana, cualquier empresa puede impugnar el dictamen técnico actual.

Una vez que el período de revisión expire (y se resuelvan las posibles quejas), la pelota pasará al terreno oficial. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación deberá emitir una resolución formal.

Este documento no es un mero trámite: es la llave que autoriza el paso a la fase decisiva. Sin esta resolución, el proceso no puede avanzar, ya que debe blindar legalmente el camino hacia la competencia final.

Si el proceso fluye sin bloqueos legales, se procederá a la apertura del Sobre 2. Aquí es donde la pelea deja de ser financiera y legal para volverse puramente técnica. En esta etapa, el foco no está en el dinero, sino en el "cómo".

Se analizarán los planes de obra, la flota que se pondrá a disposición, los plazos de dragado y la metodología para mantener la profundidad del río en condiciones climáticas adversas (como las recurrentes bajantes).

Alto impacto económico

Una vez que los planes de trabajo sean validados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el proceso llegará a su punto de quiebre: la apertura de las ofertas económicas. Esta etapa es la que realmente decidirá quién se queda con el control de la vía navegable.

En esta fase, se revelarán los números finos vinculados a la operación. No se trata solo de quién cobra menos por dragar, sino de quién presenta la estructura de costos más eficiente para una concesión de largo aliento.

Una vez culminada las evaluaciones, el Gobierno avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.

Con las ofertas vinculadas a los costos sobre la mesa, se cerrará el círculo de la que ya es considerada la licitación más estratégica de la década. La decisión final no solo determinará quién draga el río, sino qué tan competitivos serán los productos regionales en las góndolas del mundo.

image Feroz pelea de dos gigantes por un negocio millonario.

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