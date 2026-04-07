Un diputado trumpista le tiró la bronca a Milei por la Hidrovía: "Es inaceptable"

brianMast-trump Brian Mast con Donald Trump. El representante por Florida es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja estadounidense. Tom Willams/CQ Roll Call

Mast respondía a una consulta de The Floridian, que en el artículo publicado el lunes cuestiona una presunta predilección del gobierno argentino por empresas con vinculaciones con China para la concesión del dragado y mantenimiento de la Hidrovía.

"El presidente Milei, quien recientemente defendió su firme postura anticomunista en la conferencia CPAC Hungría en Budapest, parece estar a punto de dar la bienvenida a empresas respaldadas por China para dragar la vía navegable Troncal (VNT) en lugar de empresas respaldadas por USA, incluso después de que el presidente Donald Trump extendiera a Argentina una línea de crédito de 20 mil millones de dólares para salvar las elecciones y ayudar al país, con problemas de liquidez, a recuperarse", sostuvo Javier Manjarres, director de The Floridian, en la nota.

Manjarres, que se describe como "un reconocido periodista político galardonado", considera que es "evidente que cualquier presencia china en los hemisferios occidental y meridional supone una importante amenaza para la seguridad nacional de USA" y que el proyecto de la Hidrovía "se ha convertido en otro desafío geopolítico entre Oriente y Occidente, entre comunismo y capitalismo".

La apertura de los sobres de la licitación se realizó en febrero y hubo 3 ofertas: de las belgas Jan de Nul -que hace ese trabajo desde hace 30 años- y DEME, y de la neerlandesa Van Oord.

Conexión china

Según Manjarres, la conexión china viene del lado de Jan de Nul, porque su socia en la oferta es Servimagnus, una empresa argentina que ha realizado otros trabajos de dragado con la estatal China Communications Construction Company (CCCC). Para el periodista, la firma "se está posicionando para posiblemente tomar el control exclusivo del proyecto".

Le atribuye además a la empresa belga vínculos "con el Partido Comunista Chino" a través de las firmas China Merchants Logistics Group, Tianjin Port Masters Log Co. LTD y Tianjin Victory Logistics Group.

Sin embargo, no hubo ofertas chinas en este concurso e incluso el pliego tiene una cláusula que limita la participación de empresas estatales, lo que se vio como un gesto del gobierno libertario a la Casa Blanca.

Milei Trump P Javier Milei con Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca.

Interés estadounidense

Por otro lado, contrariamente a lo que dice el representante Mast, hay empresas estadounidenses que podrían eventualmente sumarse al negocio de la Hidrovía.

Según informó el diario La Nación a finales de marzo, si bien DEME presentó su oferta en soledad, lo hizo con el respaldo y en conversaciones con las empresas estadounidenses Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) y Clear Street.

En el caso de esta última, confirmó que además de participar como asesor financiero en la estructuración del proyecto y en la búsqueda de inversores, y también analiza una eventual participación como inversor.

Desde GLDD, en tanto, confirmaron a La Nación que mantienen conversaciones con DEME para participar en el proyecto, con un rol operativo y la posibilidad de evaluar también una participación en el capital de la concesión.

Por otro lado, agregó ese medio, aparece en el radar la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo estadounidense, desde donde confirmaron que el organismo "mantuvo reuniones productivas con el Gobierno argentino para analizar inversiones estratégicas en distintos sectores, incluyendo minerales críticos e infraestructura". Aunque, por razones de sensibilidad comercial, agregaron, no pudieron comentar sobre “los detalles de posibles transacciones”.

Manjarres y Mast parecen desconocer estos aspectos, y el director de The Floridian afirma que Milei "podría estar a punto de marcar un gol en contra de la Argentina y su carrera política si se alinea con los esfuerzos de dominación mundial de la China comunista".

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