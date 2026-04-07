CHISPAZO CON MAGA
Un diputado trumpista le tiró la bronca a Milei por la Hidrovía: "Es inaceptable"
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de USA denunció que "no se les permite" a empresas de su país participar en el dragado de la Hidrovía a pesar de la asistencia financiera de la Casa Blanca.
Brian Mast, representante por Florida (donde Trump tiene residencia) y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja estadounidense, consideró "inaceptable" que supuestamente no se permita a empresas de su país trabajar en vías navegables argentinas cuando el Departamento del Tesoro le otorgó a Milei una asistencia financiera por US$20 mil millones.
“USA les acaba de prestar US$20 mil millones, y que no permitan que las empresas estadounidenses trabajen en sus puertos y vías navegables, realicen dragados o cualquier otra actividad es inaceptable para nosotros”, dijo Mast, en declaraciones al portal local The Floridian.
El episodio significa un cortocircuito con MAGA, el movimiento trumpista, a pesar de la estrecha alianza que Milei ha entablado con Trump, que básicamente se basa en el seguidismo del presidente argentino a la Casa Blanca, lo que lo benefició con la asistencia financiera en un momento crítico previo a las elecciones legislativas de 2025.
Para tener una idea del alineamiento de Mast con Trump basta decir que el representante acaba de presentar un proyecto para rebautizar el aeropuerto de Palm Beach con el nombre del presidente estadounidense.
Mast respondía a una consulta de The Floridian, que en el artículo publicado el lunes cuestiona una presunta predilección del gobierno argentino por empresas con vinculaciones con China para la concesión del dragado y mantenimiento de la Hidrovía.
"El presidente Milei, quien recientemente defendió su firme postura anticomunista en la conferencia CPAC Hungría en Budapest, parece estar a punto de dar la bienvenida a empresas respaldadas por China para dragar la vía navegable Troncal (VNT) en lugar de empresas respaldadas por USA, incluso después de que el presidente Donald Trump extendiera a Argentina una línea de crédito de 20 mil millones de dólares para salvar las elecciones y ayudar al país, con problemas de liquidez, a recuperarse", sostuvo Javier Manjarres, director de The Floridian, en la nota.
Manjarres, que se describe como "un reconocido periodista político galardonado", considera que es "evidente que cualquier presencia china en los hemisferios occidental y meridional supone una importante amenaza para la seguridad nacional de USA" y que el proyecto de la Hidrovía "se ha convertido en otro desafío geopolítico entre Oriente y Occidente, entre comunismo y capitalismo".
La apertura de los sobres de la licitación se realizó en febrero y hubo 3 ofertas: de las belgas Jan de Nul -que hace ese trabajo desde hace 30 años- y DEME, y de la neerlandesa Van Oord.
Conexión china
Según Manjarres, la conexión china viene del lado de Jan de Nul, porque su socia en la oferta es Servimagnus, una empresa argentina que ha realizado otros trabajos de dragado con la estatal China Communications Construction Company (CCCC). Para el periodista, la firma "se está posicionando para posiblemente tomar el control exclusivo del proyecto".
Le atribuye además a la empresa belga vínculos "con el Partido Comunista Chino" a través de las firmas China Merchants Logistics Group, Tianjin Port Masters Log Co. LTD y Tianjin Victory Logistics Group.
Sin embargo, no hubo ofertas chinas en este concurso e incluso el pliego tiene una cláusula que limita la participación de empresas estatales, lo que se vio como un gesto del gobierno libertario a la Casa Blanca.
Interés estadounidense
Por otro lado, contrariamente a lo que dice el representante Mast, hay empresas estadounidenses que podrían eventualmente sumarse al negocio de la Hidrovía.
Según informó el diario La Nación a finales de marzo, si bien DEME presentó su oferta en soledad, lo hizo con el respaldo y en conversaciones con las empresas estadounidenses Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) y Clear Street.
En el caso de esta última, confirmó que además de participar como asesor financiero en la estructuración del proyecto y en la búsqueda de inversores, y también analiza una eventual participación como inversor.
Desde GLDD, en tanto, confirmaron a La Nación que mantienen conversaciones con DEME para participar en el proyecto, con un rol operativo y la posibilidad de evaluar también una participación en el capital de la concesión.
Por otro lado, agregó ese medio, aparece en el radar la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), el banco de desarrollo estadounidense, desde donde confirmaron que el organismo "mantuvo reuniones productivas con el Gobierno argentino para analizar inversiones estratégicas en distintos sectores, incluyendo minerales críticos e infraestructura". Aunque, por razones de sensibilidad comercial, agregaron, no pudieron comentar sobre “los detalles de posibles transacciones”.
Manjarres y Mast parecen desconocer estos aspectos, y el director de The Floridian afirma que Milei "podría estar a punto de marcar un gol en contra de la Argentina y su carrera política si se alinea con los esfuerzos de dominación mundial de la China comunista".
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