Adornigate: Qué declaró el ex dueño del departamento de Caballito

El testigo, además, aportó chats, audios y capturas de pantalla como también datos de la inmobiliaria, indica el mencionado diario.

Cabe recordar que según el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- figura como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que Adorni y su esposa concretaron la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que figura en registros públicos como empleada de una editorial. Es decir: las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.

Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Sbabo apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.

Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si simplemente hicieron un negocio con la reventa.

Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, ya avanzó con una serie de medidas de pruebas para esclarecer movimientos financieros alrededor de la adquisición de propiedades, como también los viajes realizados al exterior.

La declaración testimonial se desarrolló vía Zoom, ya que el ex futbolista se encontraba en la provincia de Corrientes. De la audiencia también participó Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.

¿Modus operandi? Adorni compró otro departamento con US$100 mil de 2 particulares

En las últimas horas se conoció un dato que figura en la declaración patrimonial que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) pero que, ante los escándalos recientes, toma otro color...

El jefe de Gabinete registró para su departamento de la avenida Asamblea al 1100 una operatoria similar a la que utilizó para la propiedad de la calle Miró al 500, con una hipoteca de carácter privado otorgada por dos mujeres, según surge de su declaración ante la OA.

Esta hipoteca se registró el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya era vocero presidencial, la misma fecha en la que figura la compra por parte de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

En este caso, las otorgantes del préstamo hipotecario son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría entregado al matrimonio Adorni-Angeletti US$85.000 y Victoria María José Cancio que les dio US$15.000.

El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a 2024 una deuda de $43.860.000 con Molina de Cancio y una de $7.740.000 con Cancio. La declaración consigna que la deuda es en dólares.

Molina de Cancio, según publicó el diario La Nación, es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta el año 2021.

Otro de los datos salientes de esta operación es que en ella intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de la calle Miró en 2025, y que tiene registradas al menos 7 visitas a la Casa Rosada desde que Adorni es funcionario.

Nechevenko está citada a declarar mañana miércoles por el fiscal Gerardo Pollicita, que interviene en la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de las compras de inmuebles no declarados y de sus viajes al exterior en avión privado.

Pollicita pidió que Nechevenko le entregue toda la documentación referida a las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni-Angelletti para conocer los pagos realizados y las deudas asumidas y constatar su legalidad.

Citan a declarar a las 4 mujeres que le prestaron plata a Adorni

Según publica el diario La Nación, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a las cuatro mujeres que figuran, en documentos oficiales, como prestamistas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con garantías hipotecarias.

Este jueves (09/04) deberán presentarse como testigos Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le prestaron 100.000 dólares cada una.

Para el lunes próximo (13/04) fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea.

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