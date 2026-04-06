Acorralado por escándalos, Javier Milei busca un poco de aire

El "odio" de Javier Milei al periodismo no es nuevo, pero se ha acrecentado como mecanismo de victimización del Gobierno y como método de desprestigio de cualquier información crítica de su gestión. Y en los últimos días desplegó todo un arsenal de improperios, insultos y descalificación de periodistas para intentar desviar la atención del Adornigate y de los créditos VIP del Banco Nación a funcionarios y legisladores libertarios.
Con ese ejercicio calificado por muchos como censura previa, el mandatario libertario apunta a patear el tablero tras una seguidilla de escándalos que incluyen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la últimas revelaciones del caso $LIBRA, las denuncias penales por los préstamos del Nación y el retroceso en las encuestas de la imagen presidencial empujado por la insatisfacción ciudadana por sus ingresos y el aumento del desempleo.
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Crisis del PJ (Haime tenía razón): ¿Sergio Uñac para competir con Kicillof?
Totalmente confirmado lo que Hugo Haime le dijo al podcast 'Como en Casa', de Urgente24: un peronismofragmentado es la clave de la permanencia de Javier Milei2026 y 2027 también. Y lo de Sergio Uñac es insólito.
Sergio Uñac es un frustrado proyecto de un peronismo 'moderno', que amenazó con la presidencialidad en su mejor momento pero terminó quedándose en San Juan, provincia que perdió a manos de su ex aliado, Marcelo Orrego.
Pero, según Ezequiel Rudman, en Ámbito Financiero, "el Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner sacó a la cancha a Sergio Uñac para disputarle a Axel Kicillof la candidatura presidencial del peronismo."
Cierre de 'Volver al Trabajo': UTEP cortará rutas y accesos en todo el país
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunció para mañana (07/04) una jornada de protesta nacional con cortes de rutasy accesos en todo el país, en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar el programa Volver al Trabajo, que afecta a cerca de 950.000 personas que percibían un ingreso mensual de $78.000.
Bajo la consigna "Trabajo sin salario es esclavitud", la organización que nuclea a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas asegura: "No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer".
La organización no solo reclama por los ingresos de la economía popular, sino que vincula la crisis del sector con el deterioro general del mercado de trabajo. Según sus estimaciones, la gestión de Javier Milei ya "expulsó" a más de 300 mil trabajadores del empleo formal, quienes hoy presionan sobre una economía popular ya desfinanciada y sin red de contención.
La denuncia apunta a una supuesta maniobra del Ministerio de Capital Humano para "robarle el salario" a más de 900 mil trabajadores, mediante el desenganche del Salario Social Complementario respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que en la práctica licuó el poder adquisitivo del sector.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria gremial Johana Duarte aseguró que la disposición de Sandra Pettovello“atenta directamente contra los trabajadores más humildes, y que expresa la crueldad sin límites de este gobierno nacional. Esto no solamente afecta a los trabajadores de la economía popular que dejarán de percibir los $78.000, sino que es un golpe a los negocios, mercados de cercanías de las economías locales, porque esos $78.000 que dejan de ingresar en cada familia es lo que después el trabajador gasta en el kiosco del barrio, a diferencia del timbero de Toto Caputo que usa la plata que le saca a los argentinos para la especulación financiera".
“Imagínense en una provincia del norte argentino como por ejemplo Chaco donde hoy existen 45.000 trabajadores percibiendo este ingreso de $78.000 que son unos 3.510 mil millones que deja de entrar y circular en la provincia. Es plata que los trabajadores dejarán de usar en los comercios locales y eso implicará una recesión local automática de 6 a 10% del consumo, esto se traducirá en la suba de la pobreza en esta provincia de 8 a 15 puntos”, completó.
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06-04-2026 19:12
Dólar: Crece la brecha con el techo de la banda
En la primera jornada de la semana, el dólar profundizó una tendencia que empieza a consolidarse: la creciente distancia respecto del techo de la banda cambiaria.
El tipo de cambio mayorista cerró en torno a los $1.393, con una leve baja diaria, mientras que el dólar al público se mantuvo sin cambios en $1.415 en las pizarras del Banco Nación. En paralelo, el dólar blue retrocedió a $1.400, con una caída marginal, pero suficiente para marcar su valor más bajo en un mes.
El dólar se mantiene estable y se aleja casi 20% del techo. Clave para las compras del BCRA, pero crecen dudas sobre su sostenibilidad.
Algunos analistas consultados por Infobae advierten que este esquema depende en gran medida del ingreso sostenido de divisas y de la posibilidad de monetizar la economía para generar créditos, para así impulsar la actividad económica. Por ahora, el dólar parece haberse tomado una pausa. Pero en la economía argentina, la estabilidad nunca es definitiva, sino apenas un respiro dentro de una dinámica siempre cambiante.
Toto Caputo chicaneó y Fernández Sagasti lo dejó en 'offside'
El ministro de Economía Luis Caputo, quien copia cada vez más el estilo libertario de la chicana y el insulto, quiso correr a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti por haber obtenido un crédito del Banco Nación, en medio del escándalo por los préstamos a funcionarios y legisladores libertarios (por el que ya hay 2 denuncias penales).
"Felicitaciones a ambas. Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente Milei en el 2027!", chicaneó Caputo en X, compartiendo un tuit del periodista Eduardo Feinmann que informaba que tanto F. Sagasti como Julia Strada habían obtenido créditos del Nación.
Pero la senadora K le aclaró que su crédito "es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde". " Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo", devolvió la chicana.
Y remató: "Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, traé la tuya del exterior".
Cabe destacar que el tuit de Feinmann aclaraba que el crédito de Sagasti era de 2018, pero igual Caputo intentó chicanearla...
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06-04-2026 18:39
No sólo a Casa Rosada: Prohíben entrada a periodistas al Congreso
Según informó El Destape, el Gobierno también vetó periodistas acreditados en el Congreso.
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06-04-2026 18:13
Lula da Silva muy complicado: Paridad con Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro logró una paridad con Lula da Silva, quien tiene difíciles batallas en Sao Paulo y Minas Gerais. "El empate estadístico con Flávio Bolsonaro, reflejado en las encuestas recientes, ha cambiado el panorama de la contienda: ya no se trata de una elección en la que Luiz Inácio Lula da Silva supo gestionar su ventaja, sino de una en la que necesita reconstruir, estado por estado, la base política capaz de sostener su candidatura hasta la 2da. vuelta": análisis del veterano Luiz Carlos Azedo en el diario Correio Braziliense, de la capital Brasilia DF.
"Es en Minas Gerais donde se libra la batalla más estratégica. La afiliación del senador Rodrigo Pacheco al PSB le ha allanado el camino para convertirse en el candidato de Lula a gobernador de Minas Gerais, pero esto aún depende de una alianza partidista más amplia, ya que el propio senador condiciona su entrada en la contienda a un acuerdo de consenso con otras fuerzas, incluyendo el MDB y União Brasil."
Bancos bajan tasa de interés y pierden contra la inflación
Los bancos argentinos comenzaron a recortar la tasa de interés de los plazos fijos tradicionales, lo que impacta directamente en el rendimiento de los ahorros en pesos. La baja, que se verificó en los últimos días, profundiza la dispersión entre entidades y genera que los plazos fijos no rindan frente a la inflación anual proyectada.
Según datos recientes del sistema financiero, los bancos tradicionales ofrecen actualmente tasas nominales anuales (TNA) que oscilan entre el 20% y el 24%, niveles por debajo de los registrados semanas atrás.
El comportamiento no es homogéneo en todo el sistema. Las entidades digitales y financieras continúan liderando el ranking de rendimientos, con tasas que superan el 25% e incluso alcanzan el 28% anual.
Esta brecha refleja una “pulseada” por captar depósitos en un mercado donde los ahorristas comparan cada vez más las alternativas disponibles. Las fintech y bancos digitales, con menores costos operativos, pueden ofrecer mejores condiciones para atraer liquidez, mientras que las entidades más grandes priorizan la estabilidad de su cartera de depósitos.
A pesar de estas diferencias, el denominador común es la pérdida de atractivo relativo de los plazos fijos frente a la inflación proyectada. Con tasas que en muchos casos quedan por debajo del ritmo de aumento de precios, el rendimiento real tiende a ser negativo, lo que impulsa a los ahorristas a buscar alternativas, como instrumentos ajustados por inflación o incluso la dolarización de carteras.
Pullaro le firma la paz a Milei a cambio de oxígeno para la caja de Santa Fe
En medio de un vínculo tenso entre la Provincia y Nación, la gestión de Maximiliano Pullaro avanza en un acuerdo con el gobierno de Javier Milei que le garantizará el envío de fondos mensuales para afrontar la deuda de su sistema previsional.
La rúbrica será este martes (07/04) en la ciudad de Buenos Aires. Así lo precisaron Virginia Coudannes, vocera del gobierno provincial, y Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social, en conferencia de prensa.
"Esto forma parte de un proceso largo. Vale la pena resaltar que el monto mensual que recibiremos de Nación triplica lo que veníamos cobrando durante la gestión anterior y esto se logró con gestión en la negociación. Todos sabemos la diferencia de ingresos que tiene hoy un jubilado de ANSES con un jubilado de la Caja provincial".
"A esto también hay que destacarlo. Y recordar que además de tener una caja saneada, aún existe un déficit que le corresponde cubrir a Nación", agregó Coudannes.
El Gobierno de Santa Fe informó que junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanzó en un convenio para el envío de $ 10 mil millones mensuales, a partir de mayo y por el término de un año, destinados a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
El Gobierno quiere apurar la reforma de la Ley de Glaciares
El oficialismo acelera en la Cámara de Diputados para avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares y ya pidió formalmente una sesión especial para este miércoles a las 15, con la expectativa de lograr la sanción definitiva del proyecto.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, podría convertirse en ley si el plenario de comisiones logra emitir dictamen este martes, paso previo indispensable para llegar al recinto.
En el oficialismo aseguran tener encaminados los votos necesarios, aunque el escenario sigue siendo ajustado.
El pedido de sesión reúne, hasta ahora, el respaldo de bloques como el PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Santa Cruz e Independencia, lo que le da al Gobierno una base de 127 legisladores, apenas uno menos del quórum necesario.
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