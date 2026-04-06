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UNA FALTA DE RESPETO

Tiene razón Hugo Haime con la crisis PJ: ¿Sergio Uñac para competir con Axel Kicillof?

¿Sergio Uñac, derrotado en San Juan, sería el candidadato K contra Axel Kicillof? Andáaaaaaaa. Ratificado lo que Hugo Haime le dijo a Urgente24.

06 de abril de 2026 - 19:18
Hermanos Uñac, derrotados en San Luis, ahora con CFK.

Hermanos Uñac, derrotados en San Luis, ahora con CFK.

Totalmente confirmado lo que Hugo Haime le dijo al podcast 'Como en Casa', de Urgente24: un peronismo fragmentado es la clave de la permanencia de Javier Milei 2026 y 2027 también. Y lo de Sergio Uñac es insólito.

Sergio Uñac es un frustrado proyecto de un peronismo 'moderno', que amenazó con la presidencialidad en su mejor momento pero terminó quedándose en San Juan, provincia que perdió a manos de su ex aliado, Marcelo Orrego.

Pero, según Ezequiel Rudman, en Ámbito Financiero, "el Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner sacó a la cancha a Sergio Uñac para disputarle a Axel Kicillof la candidatura presidencial del peronismo."

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Claramente una falta de respeto del Instituto Patria y de su deprimida jefa, hoy con prisión domiciliaria que puede ampliarse en causas judiciales venideras.

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Pero el periodista luego afirma: "El ex gobernador de San Juan, que perdió el poder en su provincia en 2023 ante Marcelo Orrego, comenzó a activar reuniones en la Ciudad de Buenos Aires y también en el interior para sondear la posibilidad de realizar una interna abierta en el Partido Justicialista con apoyo del kirchnerismo de cara a las presidenciales del próximo año."

Entonces

  • ¿Es un autocandidato Uñac?
  • ¿Él fue a buscar el apoyo de CFK, tal como lo hizo Miguel Ángel Pichetto?
  • ¿El proyecto Uñac es alternativo o sustituto del proyecto Pichetto?

Todo es más complejo cuando se lee: "(…) durante un acto en Tucumán, Oscar Parrilli llegó a sugerir una fórmula entre la ex Presidenta y Uñac a pesar de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidenta."

Si no se puede inscribir la lista de CFK, ¿cómo van a competir con Kicillof? Una payasada.

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