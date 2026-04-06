Tiene razón Hugo Haime con la crisis PJ: ¿Sergio Uñac para competir con Axel Kicillof?

Entonces

¿Es un autocandidato Uñac?

¿Él fue a buscar el apoyo de CFK, tal como lo hizo Miguel Ángel Pichetto?

¿El proyecto Uñac es alternativo o sustituto del proyecto Pichetto?

Todo es más complejo cuando se lee: "(…) durante un acto en Tucumán, Oscar Parrilli llegó a sugerir una fórmula entre la ex Presidenta y Uñac a pesar de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidenta."

Si no se puede inscribir la lista de CFK, ¿cómo van a competir con Kicillof? Una payasada.

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