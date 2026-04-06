Totalmente confirmado lo que Hugo Haime le dijo al podcast 'Como en Casa', de Urgente24: un peronismo fragmentado es la clave de la permanencia de Javier Milei 2026 y 2027 también. Y lo de Sergio Uñac es insólito.
UNA FALTA DE RESPETO
Tiene razón Hugo Haime con la crisis PJ: ¿Sergio Uñac para competir con Axel Kicillof?
¿Sergio Uñac, derrotado en San Juan, sería el candidadato K contra Axel Kicillof? Andáaaaaaaa. Ratificado lo que Hugo Haime le dijo a Urgente24.
Sergio Uñac es un frustrado proyecto de un peronismo 'moderno', que amenazó con la presidencialidad en su mejor momento pero terminó quedándose en San Juan, provincia que perdió a manos de su ex aliado, Marcelo Orrego.
Pero, según Ezequiel Rudman, en Ámbito Financiero, "el Instituto Patria de Cristina Fernández de Kirchner sacó a la cancha a Sergio Uñac para disputarle a Axel Kicillof la candidatura presidencial del peronismo."
Claramente una falta de respeto del Instituto Patria y de su deprimida jefa, hoy con prisión domiciliaria que puede ampliarse en causas judiciales venideras.
Pero el periodista luego afirma: "El ex gobernador de San Juan, que perdió el poder en su provincia en 2023 ante Marcelo Orrego, comenzó a activar reuniones en la Ciudad de Buenos Aires y también en el interior para sondear la posibilidad de realizar una interna abierta en el Partido Justicialista con apoyo del kirchnerismo de cara a las presidenciales del próximo año."
Entonces
- ¿Es un autocandidato Uñac?
- ¿Él fue a buscar el apoyo de CFK, tal como lo hizo Miguel Ángel Pichetto?
- ¿El proyecto Uñac es alternativo o sustituto del proyecto Pichetto?
Todo es más complejo cuando se lee: "(…) durante un acto en Tucumán, Oscar Parrilli llegó a sugerir una fórmula entre la ex Presidenta y Uñac a pesar de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre la ex presidenta."
Si no se puede inscribir la lista de CFK, ¿cómo van a competir con Kicillof? Una payasada.
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